De esta manera tenés que decorar tu mesa navideña para atraer la salud y el dinero, según el Feng Shui

El Feng Shui tiene un aviso que va más allá del mantel rojo o los centros de mesa de pinos y velas brillantes. Además de una decoración que sea agradable a la vista, esta filosofía china de milenios de historia advierte que aquello que coloquemos encima de la mesa navideña puede ser la definición de un año lleno de prosperidad.
El Feng Shui es una sabiduría oriental que busca armonizar la energía vital, el famoso “chi”, para atraer el bienestar, la salud y el equilibrio, comprendiendo las formas, orientaciones y los objetos que influyen en nuestra vida cotidiana. Las disposiciones del hogar, los muebles, los colores e incluso la mesa principal de las fiestas pueden influir en aspectos como el dinero y la salud del nuevo año 2025.
Los aspectos claves del Feng Shui
La filosofía advierte que cuando los elementos —Tierra, Agua, Madera, Fuego y Metal— están equilibrados, la energía fluye de forma favorable; pero cuando falta o sobra alguno, pueden aparecer bloqueos que se traducen en desorden, discusiones, estancamiento económico o problemas de salud.
Los colores, el orden y los objetos son aspectos clave que influyen en el ambiente emocional y el “chi” que recorre la casa. Desde el portal especializado Divinity advierten que las piezas redondas contribuyen a la armonía, las velas son clave para activar energías, los tejidos suaves para equilibrar tensiones y los elementos naturales para atraer salud. Incluso los aromas juegan un papel esencial: el pino purifica, la naranja atrae abundancia y la canela activa la alegría y la suerte.
La importancia de cuidar la mesa navideña
La mesa navideña es uno de los lugares con mayor carga energética del hogar porque es donde se comparten comidas y emociones; por eso es el espacio ideal para un ritual decorativo inspirado en esta filosofía milenaria. Si lo que buscamos es atraer dinero y salud, el centro de encuentro deberá combinar dos elementos: metal y madera.
Colores
Estos elementos están representados por colores como el dorado o el plateado, que significan la prosperidad, mientras que el verde representa la salud y el crecimiento. También se pueden añadir detalles en rojo que activen la energía festiva, pero evitando que sea el color predominante.
Centro de mesa
El centro de la mesa es el corazón del chi. Si hay espacio suficiente, se puede crear un arreglo con elementos naturales como ramas de pino (purificación), hojas verdes (Madera), piñas (Tierra) y una vela blanca o dorada en el centro (Metal y Fuego). Las velas deben ser en número par y evitarse las negras. Encendelas solo durante la cena para activar la prosperidad.
Aromas
Antes de sentarse a la mesa, es buena idea perfumar el ambiente con naranja y canela; son fragancias clásicas del Feng Shui que contribuyen a activar la prosperidad y el optimismo.
Materiales
Hay que procurar elegir materiales nobles como manteles de algodón o lino (Tierra) y vajilla de porcelana o cerámica. Se recomienda no utilizar cubiertos desechables; los metálicos representan directamente la riqueza. Para atraer salud, es ideal incorporar algún elemento de agua, que puede estar representado por copas transparentes o un toque azul.
Orden
El orden es básico: los sitios deben estar distribuidos de forma simétrica y cada invitado debe tener suficiente espacio; de este modo se evita el choque energético. Por esta razón, también se deben evitar las mesas demasiado cargadas que dificultan la circulación del chi.