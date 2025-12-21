De esta manera tenés que decorar tu mesa navideña para atraer la salud y el dinero, según el Feng Shui

Los colores, el orden y los objetos son aspectos clave que influyen en el ambiente emocional y el “chi” que recorre la casa. Desde el portal especializado Divinity advierten que las piezas redondas contribuyen a la armonía, las velas son clave para activar energías, los tejidos suaves para equilibrar tensiones y los elementos naturales para atraer salud. Incluso los aromas juegan un papel esencial: el pino purifica, la naranja atrae abundancia y la canela activa la alegría y la suerte.