Mocktail: el trago sin alcohol de Paulina Cocina para la Navidad y Año Nuevo

Para preparar el mocktail, lo primero que hizo fue cocinar el almíbar simple. Este se elabora con dos partes iguales de agua y azúcar. Se lleva a una olla a fuego medio y se revuelve hasta que el azúcar quede completamente disuelta y esté lista para usar. Luego, mezcló los ingredientes líquidos en una coctelera. También puede utilizarse un vaso térmico con cierre o una botella térmica para agitarlos. Por último, para la presentación, llenó un vaso de hielo, decoró con las ramitas de hierbas y sirvió la bebida.