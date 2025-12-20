Secciones
Mocktail: el trago sin alcohol de Paulina Cocina para la Navidad y Año Nuevo

Una idea para que quienes eligen no consumir alcohol también puedan probar algo diferente en las fiestas.

Los mocktails pueden prepararse con muchos de los ingredientes que lleva un cocktail, pero excluyendo el alcohol. Los mocktails pueden prepararse con muchos de los ingredientes que lleva un cocktail, pero excluyendo el alcohol. Foto: B Natural
Hace 2 Hs

En época de fiestas, suelen quedar excluidos de gran parte de las cenas quienes no consumen alcohol. Habitualmente, embarazadas, personas con medicación o abstemios deben conformarse con las clásicas bebidas gaseosas o incluso agua. Pero la influencer Paulina Cocina los incluyó en su plan de compartir un sinfín de tragos para preparar esta Navidad y Año Nuevo.

Los mocktails son un tipo de bebida sofisticada y sin alcohol que se popularizó durante la vigencia de la Ley Seca de Estados Unidos, cuando estaba prohibida la producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas. Actualmente, los mocktails no se consumen solamente en reemplazo de las bebidas alcohólicas, sino también como una alternativa más saludable.

El término mocktail intenta replicar el de cocktail, usado para referirse a la combinación de una o más bebidas espirituosas con otros ingredientes como jugos de frutas, especias o bitters. Se forma de la unión de las palabras inglesas “mock”, que significa fingir o simular, y cocktail. En definitiva, es una pretensión de cocktail.

El mocktail especial de Paulina Cocina

Para los niños, las embarazadas, los conductores designados o simplemente para quienes quieren una bebida sabrosa sin alcohol, los mocktails son la solución definitiva. Paulina Cocina compartió en sus cuentas de Instagram y TikTok su receta especial para preparar esta bebida. Para ella utilizó té de cedrón, almíbar simple, jugo de naranja, hielo y hojas de romero, que también pueden ser de cedrón.

Medidas:

- Dos medidas de té de cedrón 

- Una medida de almíbar simple

- Una medida de jugo de naranja

- Un puñado de hielo

- Unas ramitas de romero o cedrón

Para preparar el mocktail, lo primero que hizo fue cocinar el almíbar simple. Este se elabora con dos partes iguales de agua y azúcar. Se lleva a una olla a fuego medio y se revuelve hasta que el azúcar quede completamente disuelta y esté lista para usar. Luego, mezcló los ingredientes líquidos en una coctelera. También puede utilizarse un vaso térmico con cierre o una botella térmica para agitarlos. Por último, para la presentación, llenó un vaso de hielo, decoró con las ramitas de hierbas y sirvió la bebida.

Tom Collins: la bebida favorita de Paulina Cocina para Navidad

Otro de los tragos que recomendó preparar –esta vez con alcohol– fue el Tom Collins, para el que recomendó usar mucho hielo. Para prepararlo se necesita una medida de almíbar simple, una de jugo de limón y dos medidas de gin. Se mezclan todos los ingredientes en una coctelera o vaso térmico y se agita durante unos minutos para integrar. Por último, se sirve en vasos separados con un chorrito de soda y, para decorar, se puede agregar una rodajita de limón.

