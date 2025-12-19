De las calles tucumanas a la mesa dulce de Navidad: la garrapiñada que no falta en las Fiestas

Armas también aclaró una confusión frecuente entre la garrapiñada y el praliné, dos preparaciones similares pero con usos distintos. “La diferencia del praliné y la garrapiñada está en cómo se trabaja el azúcar y en para qué se usa cada preparación”, explicó. Luego detalló: “El praliné se hace con frutos secos, sobre todo almendras o avellanas, mezclados con caramelo caliente. Una vez frío, se rompe o se muele hasta quedar en trocitos o en una pasta espesa”.