Detectan 178.000 certificados de discapacidad asignados a personas fallecidas en Argentina

El Ministro de Salud, Mario Lugones ordenó una auditoría en colaboración de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para determinar qué ocurre internamente en el organismo, con especial foco en la gestión de las Pensiones No Contributivas (PNC) y en los procesos de compra de medicamentos. Si bien el trabajo aún no concluyó, fuentes oficiales indicaron que podría finalizar antes de que termine el primer trimestre de 2026. Las auditorías cuentan con un plazo legal de seis meses y, en el caso de la Andis, el proceso se inició en septiembre del año pasado.