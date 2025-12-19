Caso Andis: la ex funcionaria Ornella Calvete debe declarar como imputada

Ornella Calvete fue citada a declarar como imputada en una nueva ronda de indagatorias en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) vinculadas a la compra de medicamentos. La convocatoria se da en el marco del avance de la investigación judicial que analiza posibles maniobras irregulares dentro del organismo.
La citación fue ordenada por el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, y la declaración está prevista para este viernes en los tribunales de Comodoro Py.
Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, se desempeñó como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación desde el 1 de septiembre de 2024. Tras el estallido del escándalo, presentó su renuncia al cargo.
En el marco de un procedimiento realizado el 9 de octubre de 2025, la Justicia secuestró en su domicilio cerca de U$S700.000, además de otras divisas, según consta en el expediente.
La causa incluye una serie de conversaciones entre Ornella Calvete y su padre, considerado una pieza central de la investigación y actualmente detenido por una condena previa en una causa por facilitación económica de la prostitución. En uno de los intercambios, fechado el 10 de septiembre de 2025, Ornella le consulta por un contacto vinculado a la empresa Ortopedia Alemana. De acuerdo con el requerimiento fiscal, ante la confirmación de una reunión, ella le expresa buenos deseos y menciona posibles recompensas materiales si todo salía bien. En la respuesta, Miguel Ángel Calvete alude a un porcentaje que considera suficiente.
En otros mensajes incorporados al expediente, Ornella vuelve a referirse a contactos comerciales y a la forma en que debía tratarlos, además de intercambios personales que los investigadores consideran relevantes para el contexto de la causa. También se halló en el teléfono de Miguel Ángel Calvete una conversación previa a las elecciones, en la que su hija le recomienda no concurrir a votar. Para el fiscal, ese mensaje podría interpretarse como una advertencia vinculada al riesgo de detención que pesaba sobre él por la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8.
En la misma jornada, otros dos imputados citados a indagatoria optaron por no declarar. Se trata de Diego Martín D’Giano, ex director de Prestaciones Médicas de la Andis con acceso al sistema de precios, y Patricia Canevasio, persona de confianza de Calvete. Ambos se acogieron a su derecho a guardar silencio, según confirmaron fuentes judiciales.