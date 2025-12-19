Caso Andis: la ex funcionaria Ornella Calvete debe declarar como imputada

En otros mensajes incorporados al expediente, Ornella vuelve a referirse a contactos comerciales y a la forma en que debía tratarlos, además de intercambios personales que los investigadores consideran relevantes para el contexto de la causa. También se halló en el teléfono de Miguel Ángel Calvete una conversación previa a las elecciones, en la que su hija le recomienda no concurrir a votar. Para el fiscal, ese mensaje podría interpretarse como una advertencia vinculada al riesgo de detención que pesaba sobre él por la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8.