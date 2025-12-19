Secciones
Política

Caso Andis: la ex funcionaria Ornella Calvete debe declarar como imputada

La hija de Miguel Ángel Calvete es investigada por supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. La Justicia analiza conversaciones, movimientos de dinero y el rol de otros exdirectivos que se negaron a declarar.

Ornella Calvete. Ornella Calvete.
Hace 2 Hs

Ornella Calvete fue citada a declarar como imputada en una nueva ronda de indagatorias en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) vinculadas a la compra de medicamentos. La convocatoria se da en el marco del avance de la investigación judicial que analiza posibles maniobras irregulares dentro del organismo.

La citación fue ordenada por el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, y la declaración está prevista para este viernes en los tribunales de Comodoro Py.

Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, se desempeñó como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación desde el 1 de septiembre de 2024. Tras el estallido del escándalo, presentó su renuncia al cargo.

En el marco de un procedimiento realizado el 9 de octubre de 2025, la Justicia secuestró en su domicilio cerca de U$S700.000, además de otras divisas, según consta en el expediente.

La causa incluye una serie de conversaciones entre Ornella Calvete y su padre, considerado una pieza central de la investigación y actualmente detenido por una condena previa en una causa por facilitación económica de la prostitución. En uno de los intercambios, fechado el 10 de septiembre de 2025, Ornella le consulta por un contacto vinculado a la empresa Ortopedia Alemana. De acuerdo con el requerimiento fiscal, ante la confirmación de una reunión, ella le expresa buenos deseos y menciona posibles recompensas materiales si todo salía bien. En la respuesta, Miguel Ángel Calvete alude a un porcentaje que considera suficiente.

En otros mensajes incorporados al expediente, Ornella vuelve a referirse a contactos comerciales y a la forma en que debía tratarlos, además de intercambios personales que los investigadores consideran relevantes para el contexto de la causa. También se halló en el teléfono de Miguel Ángel Calvete una conversación previa a las elecciones, en la que su hija le recomienda no concurrir a votar. Para el fiscal, ese mensaje podría interpretarse como una advertencia vinculada al riesgo de detención que pesaba sobre él por la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8.

En la misma jornada, otros dos imputados citados a indagatoria optaron por no declarar. Se trata de Diego Martín D’Giano, ex director de Prestaciones Médicas de la Andis con acceso al sistema de precios, y Patricia Canevasio, persona de confianza de Calvete. Ambos se acogieron a su derecho a guardar silencio, según confirmaron fuentes judiciales.

Temas Buenos AiresAlemaniaGobierno nacionalArgentinaAgencia Nacional de Discapacidad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte
1

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse
2

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
3

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto
4

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
5

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo
6

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

Más Noticias
Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Embargan el sueldo de la diputada Villaverde por irregularidades en ventas de terrenos

Embargan el sueldo de la diputada Villaverde por irregularidades en ventas de terrenos

Control de daños en la Rosada: el plan para salvar el Presupuesto y el nuevo mapa de la reforma laboral

Control de daños en la Rosada: el plan para salvar el Presupuesto y el nuevo mapa de la reforma laboral

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

Reforma laboral: el Senado postergó el debate y lo tratará el 10 de febrero

Reforma laboral: el Senado postergó el debate y lo tratará el 10 de febrero

Milei se aferra al Senado para subsanar errores

Milei se aferra al Senado para subsanar errores

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Comentarios