El flipper de Olivos: atenazado por el doble entorno, Milei saltó del festejo a la confusión

De la nada, hubo entonces un verdadero caos y, como en un flipper, los rebotes en cadena fueron inevitables. El Presupuesto pasó al Senado con ese rechazo a cuestas y no parecía conveniente que Patricia Bullrich tuviera en sus manos dos papas calientes, como son la Reforma Laboral que apenas arrancó y un Presupuesto en el que se planteaban salir a defender un Capítulo completo de cuestiones como son, por ejemplo, la anulación para siempre de leyes que tienen un peso diferente al de una norma que, por definición, dura sólo un año. Con todo este nuevo baile en expectativa, entonces se decidió trasladar lo laboral para febrero, aún a costa de darle chance al sindicalismo de seguir batiendo el parche durante todo el verano.