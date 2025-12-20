Secciones
Poderoso y rápido: el ritual del billete que debés hacer hasta el primero de enero para atraer la abundancia en 2026

Entre cábalas complejas y limpiezas profundas, este método promete resultados con un simple paso.

El sencillo ritual con el que podés atraer la abundancia a tu vida. El sencillo ritual con el que podés atraer la abundancia a tu vida. Fuente: Cienradios
Por Luisina Acosta Hace 4 Hs

Nos emocionan los nuevos comienzos. De repente, una inspiración especial aparece en el último y el primer día del año, como si un día de diferencia pudiera marcar un rotundo cambio de rumbo en nuestras vidas. Podemos aprovechar ese entusiasmo para atraer un nuevo estado financiero. Un mínimo ritual, muy simple, puede ayudar a concretar la esquiva abundancia económica.

El ritual del billete es un método que es cada vez más popular debido a su practicidad absoluta. Entre la marea de cábalas complejas y limpiezas profundas, esta estrategia solo requiere de un paso y de la intención del practicante. Solo el deseo y un simple acto son suficientes para atraer el éxito económico.

La clave de este amuleto está en la intención, en la elección de la unidad y, por supuesto, en las acciones posteriores que llevaremos a cabo para lograr lo que estamos buscando. Con el ritual del billete vamos a declarar el propósito de que el 2026 sea un año repleto de bendiciones en el ámbito económico. El procedimiento es casi instantáneo: el último día o el primer día del nuevo año guardamos un billete especial en la billetera.

Cómo realizar el simple ritual del billete

Para concretar el método, vamos a buscar un billete; el que tengas, aunque es recomendado que sea de curso legal y preferentemente de alta denominación o aquel que contenga números considerados de “suerte” para el portador, según las reglas de la numerología y el Feng Shui.

Escribimos en el anverso del billete el año —2026— y le agregamos una palabra, la que queramos y la que creamos que representa la abundancia económica en nuestra vida, como “éxito”, “prosperidad” o la misma “abundancia”, siempre que para nosotros tenga relevancia y signifique lo que buscamos. Finalmente, en letra más chica, podemos afirmar que aquello ya lo conseguimos con un “gracias”. Cuanto más personalizada esté la cara del billete, mejor.

Una vez resuelto este paso, debemos tomarnos unos minutos para visualizar que el dinero que tenemos entre nuestras manos vendrá multiplicado en el año 2026.

Nunca lo quites de tu billetera

Una vez guardado en un compartimento especial de la billetera (que no debe ser el mismo donde se guarda el dinero de uso diario), el compromiso es mantenerlo allí durante los 365 días del año. Este billete se convierte en un "imán" simbólico. Al no gastarlo, se envía una señal de ahorro y seguridad al subconsciente, estableciendo una base sólida para que la economía personal se mantenga estable hasta el próximo diciembre.

Este billete será el componente principal de nuestra billetera. Lo guardamos con sumo cuidado. Por supuesto que no deberemos gastarlo ni, mucho menos, sacarlo de allí. El dinero es energía y esa fuerza va a donde se encuentre. Si lo quitamos, el dinero no sabrá a dónde ir; por lo tanto, el destino de llegada está claro cuando lo dejamos en ese lugar fijo.

Este ritual debe realizarse el último día del año, es decir el 31 de diciembre de 2025, o el primer día del 2026, con la energía del cierre o del comienzo.

