Poderoso y rápido: el ritual del billete que debés hacer hasta el primero de enero para atraer la abundancia en 2026

La clave de este amuleto está en la intención, en la elección de la unidad y, por supuesto, en las acciones posteriores que llevaremos a cabo para lograr lo que estamos buscando. Con el ritual del billete vamos a declarar el propósito de que el 2026 sea un año repleto de bendiciones en el ámbito económico. El procedimiento es casi instantáneo: el último día o el primer día del nuevo año guardamos un billete especial en la billetera.