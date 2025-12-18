Sorpresa en la Legislatura por un viaje, subsidios para Aetat y un debate sobre la achilata

Un adicional por $700 millones para el transporte

Tras la quita de las compensaciones nacionales al transporte público del interior, los subsidios que entrega el Gobierno provincial a las empresas del sector es clave para sostener el servicio. Y ese apoyo quedó de manifiesto otra vez esta semana, con la publicación del decreto 3.571/8 en el boletín oficial. El instrumento, firmado el 26 de noviembre, se enmarca en la Ley de Emergencia del Servicio Provincial de Transporte Público de Pasajeros, y otorga a las prestatarias nucleadas en Aetat "un adicional por la suma de $700 millones correspondientes a noviembre de 2025". "Tomando en cuenta el actual contexto económico-social, es voluntad del Estado provincial asegurar el normal acceso de la población al mencionado servicio, preservando su naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de necesidades colectivas primordiales, en un esfuerzo por limitar el impacto de la crisis del sector, producto del incremento en los precios de los insumos, repuestos, reparaciones, servicios de terceros y del costo laboral", señala el decreto. El auxilio fue para las empresas prestatarias de jurisdicción provincial, y se suma a los subsidios que cada mes otorga el PE.