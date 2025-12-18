Sorpresa en la Legislatura por un viaje, subsidios para Aetat y un debate sobre la achilata

Mansilla, al frente de la última sesión de 2025
El orden del día estaba previsto con antelación. El debate, convocado con fecha y hora. Y el vicegobernador, Miguel Acevedo, con todo listo para ocupar su lugar en el estrado de la presidencia. Por eso, en la Legislatura generó sorpresa el llamado desde la Casa de Gobierno para avisar que, debido a un viaje del gobernador Osvaldo Jaldo, el presidente de la Cámara provincial quedaría esta jornada en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE). El runrún en la sede de Muñecas al 900 indica que, si bien la salida del jefe del Poder Ejecutivo (PE) estaba programada, en el Poder Legislativo no estuvieron al tanto de la agenda del tranqueño hasta último momento. Incluso, cuentan que el presidente subrogante, Sergio Mansilla, también supo sobre el inicio de la sesión que le tocaría conducir el último debate de 2025, en un recinto que finalmente no avanzará por el momento con los proyectos relacionados a la reforma electoral.
Un adicional por $700 millones para el transporte
Tras la quita de las compensaciones nacionales al transporte público del interior, los subsidios que entrega el Gobierno provincial a las empresas del sector es clave para sostener el servicio. Y ese apoyo quedó de manifiesto otra vez esta semana, con la publicación del decreto 3.571/8 en el boletín oficial. El instrumento, firmado el 26 de noviembre, se enmarca en la Ley de Emergencia del Servicio Provincial de Transporte Público de Pasajeros, y otorga a las prestatarias nucleadas en Aetat "un adicional por la suma de $700 millones correspondientes a noviembre de 2025". "Tomando en cuenta el actual contexto económico-social, es voluntad del Estado provincial asegurar el normal acceso de la población al mencionado servicio, preservando su naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de necesidades colectivas primordiales, en un esfuerzo por limitar el impacto de la crisis del sector, producto del incremento en los precios de los insumos, repuestos, reparaciones, servicios de terceros y del costo laboral", señala el decreto. El auxilio fue para las empresas prestatarias de jurisdicción provincial, y se suma a los subsidios que cada mes otorga el PE.
Un proyecto por la promoción y venta de la achilata en la Capital
En la sesión de este jueves, el concejal peronista Emiliano Vargas Aignasse propuso sobre tablas el tratamiento de un proyecto de ordenanza que declara de interés turístico municipal la promoción y venta de la achilata. El texto establece que los vendedores habilitados serán designados por el sindicato de vendedores ambulantes, y se encontrarán "uniformados acorde a la reglamentación", sin costo para el municipio. Además, será condición "obligatoria la formalización laboral, mediante las respectivas inscripciones como monotributistas". En otro apartado, se agrega que los puntos de expendio serán determinados por el municipio, y que corresponderá a la intendenta Rossana Chahla reglamentar la ordenanza -en caso de ser sancionada- "en lo que estime necesario para su funcionamiento". "Los procesos abiertos de patrimonialización alimentaria suponen actuaciones selectivas de apropiación y valoración de productos y prácticas alimentarias, las que se inscriben en lugares, contextos, relaciones y significados diversos, dependiendo de los agentes sociales que las definan, los criterios utilizados y los intereses puestos en juego", expresa en los fundamentos la iniciativa impulsada por Vargas Aignasse, con el apoyo de pares del oficialismo y de la oposición.