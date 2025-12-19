Estados Unidos pausó el sorteo de visas luego de un tiroteo universitario

El tiroteo en la Universidad de Brown y la muerte de un profesor del MIT en Estados Unidos este sábado, llevaron a la administración del presidente Donald Trump a tildar como "desastroso" al Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes (Programa DV), marco que habría habilitado al principal sospechoso del crimen a ingresar al país. Las autoridades dejaron sin efecto el régimen que permite a inmigrantes residir en el país de Norteamérica.
La jefa de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, declaró este jueves por la noche que, por una orden del presidente Donald Trump, quedó pausado el programa de lotería de visas de diversidad, por el cual habría sido admitido Claudio Neves Valente, principal sospechoso del crimen y quien fue encontrado sin vida este jueves.
"Por orden del presidente Trump, estoy ordenando de inmediato al USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) que pause el programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa", señaló Noem.
El Programa de Visas de Diversidad, creado por el Congreso para fomentar la inmigración desde países con bajas tasas de ingreso a EE.UU., otorga anualmente unas 50.000 visas. Sin embargo, la orden de Trump instruye al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a detenerlo de inmediato para realizar una revisión exhaustiva. Se espera que esta decisión administrativa sea impugnada legalmente en las próximas horas por diversas organizaciones civiles.
El vínculo con el sospechoso y el doble crimen
Según detalló Noem, Neves Valente era un ciudadano portugués de 48 años que había ingresado a los Estados Unidos en 2017 a través de este programa (DV1), obteniendo posteriormente su residencia permanente o "tarjeta verde". El hombre tenía un vínculo previo con la institución atacada, ya que dos décadas atrás había sido estudiante en la propia Universidad de Brown.
Los investigadores sostienen que el sospechoso no solo fue el autor del tiroteo masivo en la universidad —donde murieron dos personas y otras nueve resultaron heridas—, sino que también fue responsable del asesinato de Nuno FG Loureiro, un reconocido profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien fue acribillado en Boston el pasado lunes. La fiscal federal de Massachusetts, Leah B. Foley, confirmó que ambos casos están vinculados.
Tras una intensa búsqueda, las autoridades localizaron a Neves Valente sin vida en un depósito de almacenamiento en el estado de New Hampshire. Según los informes preliminares, el sospechoso falleció a causa de heridas autoinfligidas. "Este individuo atroz nunca debería haber tenido permitido entrar a nuestro país", sentenció la secretaria Noem al justificar la suspensión del sistema de visados.