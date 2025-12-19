Estados Unidos pausó el sorteo de visas luego de un tiroteo universitario

El tiroteo en la Universidad de Brown y la muerte de un profesor del MIT en Estados Unidos este sábado, llevaron a la administración del presidente Donald Trump a tildar como "desastroso" al Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes (Programa DV), marco que habría habilitado al principal sospechoso del crimen a ingresar al país. Las autoridades dejaron sin efecto el régimen que permite a inmigrantes residir en el país de Norteamérica.