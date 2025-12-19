¿Quién era la reconocida periodista deportiva hallada muerta junto a su pareja en Estados Unidos?

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad de Alabama tras el hallazgo sin vida de una pareja en su vivienda de Hoover, en el estado de Alabama, Estados Unidos. Se trata de Christina Chambers, periodista deportiva de amplia trayectoria televisiva, y de su esposo, Johnny Rimes. El hijo de ambos, de apenas tres años, resultó ileso y quedó bajo el cuidado de familiares.