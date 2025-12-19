¿Quién era la reconocida periodista deportiva hallada muerta junto a su pareja en Estados Unidos?

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad de Alabama tras el hallazgo sin vida de una pareja en su vivienda de Hoover, en el estado de Alabama, Estados Unidos. Se trata de Christina Chambers, periodista deportiva de amplia trayectoria televisiva, y de su esposo, Johnny Rimes. El hijo de ambos, de apenas tres años, resultó ileso y quedó bajo el cuidado de familiares.
El hecho ocurrió el martes, cuando un familiar realizó un llamado al 911 luego de encontrar a la pareja inconsciente en el interior de la casa. Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que ambos presentaban heridas de arma de fuego y confirmaron sus fallecimientos en el lugar. Las autoridades locales investigan el caso como un presunto asesinato seguido de suicidio, aunque la pesquisa continúa abierta.
Desde el Departamento de Policía de Hoover indicaron que no hubo riesgo para el niño, quien fue inmediatamente puesto a resguardo tras el procedimiento policial. Los primeros indicios apuntan a un episodio de violencia doméstica, aunque no se descartan otras hipótesis.
La trayectoria de Christina Chambers
Christina Chambers tenía 36 años y era una figura reconocida del periodismo deportivo en Estados Unidos. Se graduó en Periodismo en la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) en 2011, institución en la que también formó parte del equipo de atletismo.
Inició su carrera profesional en WLTZ NBC38, en Georgia, y luego trabajó en Comcast Sports Southeast, donde cubrió competencias universitarias y colaboró con la Universidad de Auburn. En 2015 se sumó a WBRC, la filial de Fox en Birmingham, como reportera deportiva, ganando notoriedad por su participación en el segmento “Sideline” y por su cobertura de deportes de secundaria y universitarios en Alabama y Georgia.
Tras contraer matrimonio en 2021, Chambers volcó gran parte de su vocación a la docencia. Se desempeñó como profesora de periodismo audiovisual en Thompson High School, en la ciudad de Alabaster, donde lideró proyectos de televisión y cine escolar. Su labor fue ampliamente reconocida: en 2024 recibió el premio “Advisor of the Year” otorgado por la Alabama Scholastic Press Association, y sus estudiantes obtuvieron múltiples distinciones a nivel estatal.
Paralelamente, continuó vinculada al periodismo deportivo como colaboradora freelance, especialmente en la cobertura de fútbol americano. Además, era una entusiasta del running y participó en varias competencias de alto nivel, entre ellas tres ediciones del Maratón de Boston.
El superintendente de las Escuelas de la Ciudad de Alabaster, Wayne Vickers, expresó su pesar por la tragedia y destacó el legado de Chambers en la comunidad educativa: “Fue una parte muy querida de nuestra familia escolar. Su compromiso con los estudiantes y su pasión por el periodismo dejaron una marca imborrable”.
También desde Blue Cross and Blue Shield of Alabama, donde trabajaba en el área de comunicaciones corporativas, manifestaron su dolor. La directora de comunicaciones, Sophie Martin, la recordó como “una colega cálida, inspiradora y muy querida”.
Quién era Johnny Rimes
Johnny Rimes, esposo de la periodista, se desempeñaba como analista financiero en la empresa American Cast Iron Pipe Company, donde había desarrollado una carrera de casi 14 años. Si bien mantenía un perfil bajo, era conocido en su entorno laboral por su trayectoria y estabilidad profesional.
El hijo de la pareja, Constantine, de tres años, permanece bajo el cuidado de familiares mientras avanza la investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias del trágico episodio.