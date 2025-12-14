Dos soldados y un civil de Estados Unidos asesinados en Siria

Un tiroteo se produjo ayer en el campus de la Universidad de Brown, una institución de la Ivy League ubicada en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos. Hasta el cierre de esta edición se reportaron al menos dos muertos y ocho heridos de gravedad. “Puedo confirmar que hay dos personas que han fallecido esta tarde y otras ocho en estado crítico”, declaró Brett Smiley, alcalde de Providence, en una rueda de prensa. Agregó que el tirador permanece prófugo: “Por el momento no lo tenemos bajo custodia”. La universidad instó a través de su comunicado a que las personas permanecieran en resguardo, solicitando que cerraran sus puertas, La casa de estudios alberga cerca de 11.000 estudiantes en su campus principal, situado en las inmediaciones de la ciudad de Boston.