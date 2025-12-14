Secciones
Mundo

Dos soldados y un civil de Estados Unidos asesinados en Siria

Los disparos se dirigieron contra la delegación durante una visita a la región desértica de Palmira. Donald Trump aseguró desde la Casa Blanca que “tomará represalias”.

INCURSIÓN. El ataque del Estado Islámico al contingente se produjo en una zona desértica de Palmira. INCURSIÓN. El ataque del Estado Islámico al contingente se produjo en una zona desértica de Palmira.
Hace 4 Hs

Dos soldados y un civil estadounidenses murieron ayer en Siria en una “emboscada de un francotirador” del grupo yihadista Estado Islámico, informó el ejército de Estados Unidos.

Otros tres soldados estadounidenses resultaron heridos en este ataque, indicó el mando militar para Oriente Medio, el Centcom, en un comunicado, en el que añadió que el francotirador fue abatido.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, precisó en X que el civil fallecido era un intérprete.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró desde la Casa Blanca que “tomará represalias” contra los responsables.

Poco después añadió desde su plataforma Truth Social que el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, cercano a Trump, estaba “extremadamente enfadado y afectado por este ataque”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, condenó el ataque “terrorista” en una publicación en X.

“Transmitimos nuestras condolencias a las familias de las víctimas, así como al gobierno y al pueblo estadounidenses, y deseamos una pronta recuperación a los heridos”, añadió.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos explicó que el encuentro entre mandos formaba parte de la estrategia norteamericana para “reforzar su presencia en el desierto sirio”. Añadió que los soldados heridos fueron evacuados en helicóptero hasta la base de Al Tanf, donde permanecen tropas estadounidenses de la coalición.

En Palmira

Según la agencia oficial siria Sana, los disparos se dirigieron contra la delegación durante una visita a la región desértica de Palmira, en Siria.

El contingente estadounidense se encontraba en Palmira, confirmó Parnell, para una “misión de apoyo a las operaciones en curso contra el EI/de contraterrorismo en la región”.

El Ministerio del Interior de Siria afirmó que había advertido a la coalición liderada por Estados Unidos de una posible incursión de combatientes del EI.

“Hubo advertencias previas del comando de seguridad interna a las fuerzas aliadas en la región desértica”, dijo el portavoz del ministerio, Anwar al Baba, en una entrevista en la televisión estatal.

Pero “las fuerzas de la coalición internacional no tomaron en cuenta las advertencias sirias sobre una posible infiltración del EI”, agregó.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, calificó al autor del ataque de “salvaje” y lanzó una advertencia: “Si ustedes apuntan contra estadounidenses -en cualquier lugar del mundo- el resto resto de sus vidas serán breves y estresantes sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los matará sin piedad”.

Identidad

La identidad de los soldados muertos, así como la de las unidades a las que pertenecían, no se revelará hasta dentro de 24 horas, el tiempo necesario para informar a sus familiares, declaró Parnell.

“Actualmente, el ataque está siendo objeto de una investigación”, añadió.

Es la primera vez que se informa de un hecho de este tipo en Siria desde la llegada al poder, hace un año, de una coalición islamista que se ha acercado a Estados Unidos.

“Varios miembros de las fuerzas estadounidenses resultaron heridos, así como dos miembros de las fuerzas de seguridad sirias” mientras realizaban “una patrulla conjunta”, había señalado antes la agencia Sana.

El grupo yihadista Estado Islámico controlaba la región de Palmira antes de ser derrotado en Siria por una coalición internacional en 2019.

A pesar de su derrota, sus combatientes, refugiados en el vasto desierto sirio, siguen llevando a cabo ataques esporádicos. En ese sentido, aún mantiene células activas, especialmente en zonas desérticas. Actualmente, efectivos estadounidenses se encuentran desplegados en el noreste bajo administración kurda y en la base de Al Tanf, cerca de la frontera con Jordania.

Durante la visita del presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, a Washington el mes pasado, Damasco se unió a la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos.

De Trump

El presidente Donald Trump dijo ayer que Estados Unidos tomará represalias por la muerte de dos soldados y un civil estadounidenses en el centro de Siria a manos de un presunto miembro del Estado Islámico (EI).

“Tomaremos represalias”, dijo Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca. Poco después añadió desde su plataforma Truth Social que el presidente sirio, Ahmed al Sharaa estaba “extremadamente enfadado y afectado por este ataque”.

Tiroteo en Rhode Island

Dos muertos y ocho heridos en universidad

Un tiroteo se produjo ayer en el campus de la Universidad de Brown, una institución de la Ivy League ubicada en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos. Hasta el cierre de esta edición se reportaron al menos dos muertos y ocho heridos de gravedad. “Puedo confirmar que hay dos personas que han fallecido esta tarde y otras ocho en estado crítico”, declaró Brett Smiley, alcalde de Providence, en una rueda de prensa. Agregó que el tirador permanece prófugo: “Por el momento no lo tenemos bajo custodia”. La universidad instó a través de su comunicado a que las personas permanecieran en resguardo, solicitando que cerraran sus puertas, La casa de estudios alberga cerca de 11.000 estudiantes en su campus principal, situado en las inmediaciones de la ciudad de Boston.

Temas Estados Unidos de AméricaDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trump autorizó a Nvidia a exportar chips H200 a China con un arancel del 25%

Trump autorizó a Nvidia a exportar chips H200 a China con un arancel del 25%

Venezuela refuerza su Ejército con más de 5.500 soldados en plena escalada de tensión con EEUU

Venezuela refuerza su Ejército con más de 5.500 soldados en plena escalada de tensión con EEUU

Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Santa Lucía de Siracusa: cómo fue su martirio y por qué su historia sigue conmoviendo
2

Santa Lucía de Siracusa: cómo fue su martirio y por qué su historia sigue conmoviendo

Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud
3

Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026
4

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025
5

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales
6

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

Más Noticias
“Este es el fin”: adolescentes de Australia se van de las redes y los creadores sienten el golpe

“Este es el fin”: adolescentes de Australia se van de las redes y los creadores sienten el golpe

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

El mapa festivalero del verano en Sudamérica: fechas, grillas y precios de los tickets

El mapa festivalero del verano en Sudamérica: fechas, grillas y precios de los tickets

Córdoba ya tiene la primera ruta del motorhome del país: cuáles son los 10 puntos a visitar

Córdoba ya tiene la primera ruta del motorhome del país: cuáles son los 10 puntos a visitar

Vacaciones 2026: el oasis sanjuanino que cautiva con su naturaleza y su riqueza geológica

Vacaciones 2026: el oasis sanjuanino que cautiva con su naturaleza y su riqueza geológica

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Dictan la diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias

Dictan la diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias

Comentarios