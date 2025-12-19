Con este sencillo truco con bicarbonato de sodio podés dejar impecables tus colchones

Hábitos semanales para un descanso saludable

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) detalló una serie de pasos para limitar el desarrollo de ácaros en la habitación. Entre ellos, se destaca el lavado semanal de la ropa de cama, incluyendo sábanas y fundas de almohada, utilizando agua caliente, preferentemente a una temperatura igual o superior a los 60 °C". Esta temperatura es la única que garantiza la eliminación de los ácaros y sus huevos.