Secciones
SociedadEstilo de vida

Cáscaras de limón y bicarbonato: para qué sirve esta mezcla casera y por qué cada vez más expertos la recomiendan

La combinación de bicarbonato de sodio con cáscaras de limón se volvió uno de los trucos naturales más usados para limpiar el hogar.

Cáscaras de limón y bicarbonato: para qué sirve esta mezcla casera y por qué cada vez más expertos la recomiendan
Hace 2 Hs

El interés por la limpieza natural sigue creciendo, y entre las alternativas más populares aparece una fórmula simple, económica y sorprendentemente efectiva: la mezcla de cáscaras de limón con bicarbonato de sodio. Este preparado casero, recomendado por especialistas en limpieza ecológica, se destaca por sus propiedades desengrasantes, desinfectantes y desodorizantes, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan reducir el uso de químicos agresivos en el hogar.

El secreto de su eficacia está en la combinación de dos elementos comunes pero muy potentes. Las cáscaras de limón contienen ácido cítrico y aceites esenciales capaces de cortar la grasa, eliminar bacterias y aportar un aroma fresco y natural. El bicarbonato de sodio, por su parte, actúa como abrasivo suave, neutraliza olores y potencia la acción limpiadora de otras sustancias.

Cuando se mezclan y se diluyen en agua, ambos ingredientes generan una reacción efervescente que ayuda a desprender suciedad adherida, desinfectar superficies y eliminar olores persistentes. Todo esto sin toxicidad, sin riesgo para quienes conviven con niños o mascotas y sin impacto ambiental.

¿Para qué sirve?

Este preparado casero se convirtió en un aliado multiuso dentro de la rutina doméstica por su versatilidad y rendimiento. Puede utilizarse para:

- Quitar grasa de cocina, hornallas y azulejos

- Limpiar electrodomésticos como microondas, heladeras y campanas extractoras

- Desinfectar mesadas y superficies de uso frecuente

- Eliminar olores fuertes en tachos de basura, tablas de cocina o esponjas

- Dar brillo a metales como acero inoxidable o cromados

- Aromatizar ambientes gracias al perfume cítrico del limón

Su capacidad para eliminar grasa y desodorizar lo posiciona como una alternativa natural muy competitiva frente a los limpiadores tradicionales.

Paso a paso: cómo preparar esta mezcla natural

Preparar este limpiador casero es sencillo y solo requiere ingredientes accesibles. Para obtener un resultado efectivo, conviene seguir estas indicaciones:

- Reunir los ingredientes: cáscaras de dos o tres limones, dos cucharadas de bicarbonato de sodio y agua tibia.

- Colocar las cáscaras en un frasco o bowl y agregar el bicarbonato por encima.

- Verter agua hasta cubrir por completo los ingredientes.

- Mezclar suavemente para activar la reacción efervescente entre el ácido cítrico y el bicarbonato.

- Dejar reposar al menos 30 minutos para que los aceites del limón se integren al líquido.

- Colar y guardar la solución en un atomizador para usarla como limpiador multiuso.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
1

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
2

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
3

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad
4

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
5

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas
6

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

Más Noticias
Por qué las personas con baja autoestima recurren a estos tres colores, según la psicología

Por qué las personas con baja autoestima recurren a estos tres colores, según la psicología

El ganador de La Voz Argentina rompió el silencio y reveló la enfermedad crónica que padece

El ganador de La Voz Argentina rompió el silencio y reveló la enfermedad crónica que padece

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

Drámatico rescate de un niño en Las Cejas: desde el pozo, “él me llamaba y lloraba asustado”

Drámatico rescate de un niño en Las Cejas: desde el pozo, “él me llamaba y lloraba asustado”

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

Comentarios