Cáscaras de limón y bicarbonato: para qué sirve esta mezcla casera y por qué cada vez más expertos la recomiendan

El interés por la limpieza natural sigue creciendo, y entre las alternativas más populares aparece una fórmula simple, económica y sorprendentemente efectiva: la mezcla de cáscaras de limón con bicarbonato de sodio. Este preparado casero, recomendado por especialistas en limpieza ecológica, se destaca por sus propiedades desengrasantes, desinfectantes y desodorizantes, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan reducir el uso de químicos agresivos en el hogar.