Secciones
SociedadGastronomía

Qué llevar a la mesa navideña: en 15 minutos y con una masa de tarta resolvés una cena riquísima

Si tenés que sumar con tu comida navideña, estas dos recetas ingeniosas pueden lograr un catering gourmet con una sencilla masa de tarta comprada en el súper.

Dos recetas infalibles para la mesa navideña. Dos recetas infalibles para la mesa navideña. Fuente: @lapasamoscomiendo vía Instagram
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

¿Te tocó llevar algo para la juntada o la mesa navideña y no tenés tiempo? En estas fechas, donde el presupuesto y los minutos valen oro, la creatividad y las recetas sencillas son las mejores aliadas para cumplir con el compromiso sin caer en el estrés de las preparaciones elaboradas. Con solo una masa de tarta comprada en el supermercado y algunos ingredientes que seguro tenés en la heladera, es posible lucirse con una entrada que parece de catering profesional.

Sanguchitos de miga, uno de los platos infaltables en la mesa navideña: "Antes era muy difícil hacerlos en casa"

Sanguchitos de miga, uno de los platos infaltables en la mesa navideña: Antes era muy difícil hacerlos en casa

La influencer Jessica Santillán, de la cuenta @lapasamoscomiendo, compartió dos ideas simples e ingeniosas para resolver el aporte navideño en tiempo récord. Se trata de propuestas versátiles, económicas y, sobre todo, deliciosas, pensadas para quienes buscan practicidad sin renunciar al sabor. Así podés transformar un producto básico del súper en el centro de atención de tu cena de Nochebuena.

“Focaccia” rápida con toppings

Esta opción es perfecta para picar mientras llega el plato principal. Es crocante, especiada y muy rendidora.

Ingredientes:

1 tapa de masa de tarta hojaldrada.

1 huevo (para pincelar).

1 cucharadita de aceite.

Condimentos a gusto: orégano, condimento para pizza, pimentón o sal fina.

Toppings opcionales: cebolla en juliana, aceitunas, rodajas de tomate o verdeo.

Paso a paso:

1. Estirá la masa sobre una placa para horno.

2. En un recipiente pequeño, batí el huevo con el aceite y pincelá toda la superficie de la masa.

3. Espolvoreá con el condimento para pizza o las especias que más te gusten. Sumá los toppings elegidos (cebolla, aceitunas o tomates).

4. Llevá a horno fuerte durante 15 minutos o hasta que los bordes estén dorados y la masa inflada. ¡Cortá en cuadraditos y serví!

Mini sándwiches de hojaldre

Una vuelta de tuerca a los clásicos sándwiches de miga, pero con la textura irresistible del hojaldre.

Ingredientes:

2 tapas de masa de tarta.

1 huevo (para pincelar).

Para el relleno: 1 lata de atún, 1 tomate en cubos, 2 cucharadas de queso crema, 1 cucharada de mayonesa y 2 huevos duros picados. Sal a gusto.

Paso a paso:

1. Poné una masa encima de la otra para ganar altura. Con un molde circular (o un vaso), cortá los círculos de masa.

2. Colocá los círculos en una placa, pincelalos con huevo y hornealos por 15 minutos hasta que se inflen y doren. Dejá enfriar.

3. Mientras tanto, mezclá en un bowl el atún, el tomate, el queso crema, la mayonesa y el huevo duro. Condimentá con una pizca de sal.

4. Abrí los círculos de masa al medio con cuidado y rellenalos generosamente. ¡Listos para la mesa!

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Postre navideño: tarta Mantecol sin horno y en pocos pasos

Postre navideño: tarta Mantecol sin horno y en pocos pasos

Por qué algunas personas sienten tristeza y soledad en Navidad, según los especialistas en salud mental

Por qué algunas personas sienten tristeza y soledad en Navidad, según los especialistas en salud mental

A qué hora lloverá el 24 y 25 de diciembre en Tucumán, según el Servicio Meteorológico Nacional

A qué hora lloverá el 24 y 25 de diciembre en Tucumán, según el Servicio Meteorológico Nacional

Turrón alemán: cómo hacer el postre sin horno más rico para Navidad

Turrón alemán: cómo hacer el postre sin horno más rico para Navidad

Mica Viciconte revivió su cruce con Germán Martitegui: Yo tenía razón

Mica Viciconte revivió su cruce con Germán Martitegui: "Yo tenía razón"

Lo más popular
Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte
1

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse
3

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
4

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto
5

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

El tiempo en Tucumán: se vienen dos días de calor extremo que terminarían con lluvias
6

El tiempo en Tucumán: se vienen dos días de calor extremo que terminarían con lluvias

Más Noticias
Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Qué es el zifio, uno de los animales más raros del planeta, que tuvo un triste final en la costa argentina

Qué es el zifio, uno de los animales más raros del planeta, que tuvo un triste final en la costa argentina

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Qué es el “golpe da maquininha”: así funciona la estafa que afectó a un argentino en Brasil

Qué es el “golpe da maquininha”: así funciona la estafa que afectó a un argentino en Brasil

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Comentarios