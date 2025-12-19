Qué llevar a la mesa navideña: en 15 minutos y con una masa de tarta resolvés una cena riquísima

¿Te tocó llevar algo para la juntada o la mesa navideña y no tenés tiempo? En estas fechas, donde el presupuesto y los minutos valen oro, la creatividad y las recetas sencillas son las mejores aliadas para cumplir con el compromiso sin caer en el estrés de las preparaciones elaboradas. Con solo una masa de tarta comprada en el supermercado y algunos ingredientes que seguro tenés en la heladera, es posible lucirse con una entrada que parece de catering profesional.