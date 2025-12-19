Qué llevar a la mesa navideña: en 15 minutos y con una masa de tarta resolvés una cena riquísima

¿Te tocó llevar algo para la juntada o la mesa navideña y no tenés tiempo? En estas fechas, donde el presupuesto y los minutos valen oro, la creatividad y las recetas sencillas son las mejores aliadas para cumplir con el compromiso sin caer en el estrés de las preparaciones elaboradas. Con solo una masa de tarta comprada en el supermercado y algunos ingredientes que seguro tenés en la heladera, es posible lucirse con una entrada que parece de catering profesional.
La influencer Jessica Santillán, de la cuenta @lapasamoscomiendo, compartió dos ideas simples e ingeniosas para resolver el aporte navideño en tiempo récord. Se trata de propuestas versátiles, económicas y, sobre todo, deliciosas, pensadas para quienes buscan practicidad sin renunciar al sabor. Así podés transformar un producto básico del súper en el centro de atención de tu cena de Nochebuena.
“Focaccia” rápida con toppings
Esta opción es perfecta para picar mientras llega el plato principal. Es crocante, especiada y muy rendidora.
Ingredientes:
1 tapa de masa de tarta hojaldrada.
1 huevo (para pincelar).
1 cucharadita de aceite.
Condimentos a gusto: orégano, condimento para pizza, pimentón o sal fina.
Toppings opcionales: cebolla en juliana, aceitunas, rodajas de tomate o verdeo.
Paso a paso:
1. Estirá la masa sobre una placa para horno.
2. En un recipiente pequeño, batí el huevo con el aceite y pincelá toda la superficie de la masa.
3. Espolvoreá con el condimento para pizza o las especias que más te gusten. Sumá los toppings elegidos (cebolla, aceitunas o tomates).
4. Llevá a horno fuerte durante 15 minutos o hasta que los bordes estén dorados y la masa inflada. ¡Cortá en cuadraditos y serví!
Mini sándwiches de hojaldre
Una vuelta de tuerca a los clásicos sándwiches de miga, pero con la textura irresistible del hojaldre.
Ingredientes:
2 tapas de masa de tarta.
1 huevo (para pincelar).
Para el relleno: 1 lata de atún, 1 tomate en cubos, 2 cucharadas de queso crema, 1 cucharada de mayonesa y 2 huevos duros picados. Sal a gusto.
Paso a paso:
1. Poné una masa encima de la otra para ganar altura. Con un molde circular (o un vaso), cortá los círculos de masa.
2. Colocá los círculos en una placa, pincelalos con huevo y hornealos por 15 minutos hasta que se inflen y doren. Dejá enfriar.
3. Mientras tanto, mezclá en un bowl el atún, el tomate, el queso crema, la mayonesa y el huevo duro. Condimentá con una pizca de sal.
4. Abrí los círculos de masa al medio con cuidado y rellenalos generosamente. ¡Listos para la mesa!