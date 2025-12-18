Sanguchitos de miga, uno de los platos infaltables en la mesa navideña: "Antes era muy difícil hacerlos en casa"

Cuando el pan de miga no se conseguía fácil

Sin embargo, durante muchos años el sándwich de miga no fue una comida de todos los días. La dificultad para conseguir el pan -que no se vendía por kilo como hoy, sino en grandes cantidades- hacía que su preparación quedara reservada para ocasiones especiales. “Antes era muy difícil hacerlos en casa, porque el pan de miga se compraba en mucha cantidad”, recuerda Martha Fuensalida, una fiel consumidora y hacedora, de 81 años. Por eso, explica, el sándwich de miga aparecía sobre todo en fiestas grandes, como casamientos o celebraciones de fin de año, a menos que se comprara ya preparado en una confitería.