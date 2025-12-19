La Justicia imputó a dos empresarios vinculados a Verón por presunto lavado de dinero

Triangulaciones y pases bajo la lupa

El foco de la investigación está puesto en operaciones que involucraron a futbolistas de renombre. Entre los casos más resonantes aparece la compra de Cristian Medina a Boca , una transferencia que sufrió demoras significativas debido a que un giro de 15 millones de dólares no lograba concretarse. Pero no fue el único: también quedaron bajo observación las negociaciones por Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, todos vinculados al mismo grupo empresarial. De hecho, la Justicia ya citó a declarar tanto a los jugadores como a sus representantes.