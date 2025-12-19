La Justicia imputó a dos empresarios vinculados a Verón por presunto lavado de dinero

En el interminable ajedrez por el poder del fútbol argentino, las piezas volvieron a moverse. Mientras la conducción de la AFA, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, atraviesa momentos delicados en los tribunales, la Justicia entregó este jueves una carta inesperada que vuelve a sacudir al fútbol argentino: la imputación por lavado de dinero contra Foster Gillet y Guillermo Tofoni, dos empresarios que se habían mostrado muy cercanos a Juan Sebastián Verón y al modelo de inversiones privadas en Estudiantes.
La medida fue impulsada por la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff, quien decidió avanzar sobre los movimientos financieros de ambos hombres de negocios. La causa no es nueva; tiene su génesis en marzo pasado, cuando el fiscal federal Guillermo Marijuán radicó la primera denuncia al detectar inconsistencias en el mercado de pases de verano.
Triangulaciones y pases bajo la lupa
El foco de la investigación está puesto en operaciones que involucraron a futbolistas de renombre. Entre los casos más resonantes aparece la compra de Cristian Medina a Boca , una transferencia que sufrió demoras significativas debido a que un giro de 15 millones de dólares no lograba concretarse. Pero no fue el único: también quedaron bajo observación las negociaciones por Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, todos vinculados al mismo grupo empresarial. De hecho, la Justicia ya citó a declarar tanto a los jugadores como a sus representantes.
La hipótesis de los investigadores apunta a un esquema de triangulación financiera. Foster Gillet, quien había adquirido el club Rampla Juniors de Uruguay (institución que terminó descendiendo a la Tercera División en octubre en medio de una crisis), habría utilizado esa estructura para mover capitales entre Europa, el país vecino y Argentina sin claridad sobre su procedencia.
Precisamente, esa opacidad es la que frenó el desembarco de capitales en La Plata. Gillet había prometido una inyección de 150 millones de dólares en Estudiantes en diferentes cuotas, pero el dinero nunca se materializó porque no se pudo justificar "el origen de los fondos".