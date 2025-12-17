El Gobierno endurece su postura y apunta a la AFA por irregularidades financieras

Según detalló el organismo a través de un comunicado oficial, ambas instituciones deberán responder “todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se les exige a todas las personas jurídicas registradas, sin excepciones”. En ese marco, se precisó que los balances sobre los cuales se solicitaron aclaraciones superan los 111 millones de dólares en el caso de la AFA y los 340 millones de dólares en el de la Liga Profesional.