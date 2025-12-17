Secciones
DeportesFútbol

El Gobierno endurece su postura y apunta a la AFA por irregularidades financieras

La Inspección General de Justicia reclamará documentación sobre gastos e inversiones y revisará los estados contables desde 2017.

El Gobierno endurece su postura y apunta a la AFA por irregularidades financieras
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

La tensión entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo y volvió a escalar con fuerza. El Ministerio de Justicia informó que la Inspección General de Justicia (IGJ) intimará formalmente tanto a la AFA como a la Liga Profesional de Fútbol para que brinden explicaciones sobre distintas observaciones detectadas en sus estados contables y financieros.

Según detalló el organismo a través de un comunicado oficial, ambas instituciones deberán responder “todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se les exige a todas las personas jurídicas registradas, sin excepciones”. En ese marco, se precisó que los balances sobre los cuales se solicitaron aclaraciones superan los 111 millones de dólares en el caso de la AFA y los 340 millones de dólares en el de la Liga Profesional.

Además, la IGJ intimará a la AFA a presentar documentación vinculada a gastos e inversiones relacionadas con actividades que no estarían contempladas dentro de sus estatutos sociales. En el comunicado se remarcó especialmente que la AFA es una asociación civil sin fines de lucro, por lo que debe ajustarse estrictamente a ese marco normativo.

Desde el Ministerio de Justicia reafirmaron que “nadie está por encima de la ley” y advirtieron que, en caso de no recibir respuestas satisfactorias, podrían aplicarse “sanciones económicas severas” tanto a las entidades como a sus directivos.

La medida se sustenta en irregularidades y vacíos detectados por la IGJ en los estados contables de la AFA durante siete años consecutivos, motivo por el cual se solicitó revisar toda la documentación desde la asunción de Claudio “Chiqui” Tapia en 2017. En paralelo, continúan las investigaciones judiciales que involucran a Tapia y a Pablo Toviggino.

Así, el conflicto entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino vuelve a recrudecer y marca el avance más concreto del Ejecutivo en una disputa que ya trasciende lo deportivo.

Temas Buenos AiresAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaGobierno nacionalMinisterio de JusticiaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”
1

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
2

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán
3

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas
4

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas

En marzo comenzará el juicio contra Soto y Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos
5

En marzo comenzará el juicio contra Soto y Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria
6

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Más Noticias
Complicaciones para San Martín en el mercado de pases: el primer refuerzo ya se entrenó, sin embargo todo se le hace cuesta arriba

Complicaciones para San Martín en el mercado de pases: el primer refuerzo ya se entrenó, sin embargo todo se le hace cuesta arriba

Ídolos sin despedida: el doloroso patrón que se repite en Atlético Tucumán y priva a los hinchas del último aplauso

Ídolos sin despedida: el doloroso patrón que se repite en Atlético Tucumán y priva a los hinchas del último aplauso

“Son circunstancias del fútbol”: Yllana se refirió a la final de Rosario y al desafío de dirigir a San Martín

“Son circunstancias del fútbol”: Yllana se refirió a la final de Rosario y al desafío de dirigir a San Martín

La reflexión de Andrés Yllana en su presentación como nuevo técnico de San Martín

La reflexión de Andrés Yllana en su presentación como nuevo técnico de San Martín

Mientras Guillermo Acosta expone su situación, la CD de Atlético Tucumán elige el silencio

Mientras Guillermo Acosta expone su situación, la CD de Atlético Tucumán elige el silencio

Se conocieron los votos de Lionel Messi en The Best 2025: no eligió a “Dibu” Martínez como mejor arquero

Se conocieron los votos de Lionel Messi en The Best 2025: no eligió a “Dibu” Martínez como mejor arquero

Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Agenda de TV del miércoles: Flamengo-PSG definen la final de la Intercontinental

Agenda de TV del miércoles: Flamengo-PSG definen la final de la Intercontinental

Comentarios