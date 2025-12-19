EEUU suspendió la "lotería de las green cards", tras el ataque del tirador de Brown

Esta medida se suma a la reciente suspensión de visas para ciudadanos de Afganistán, dictada tras un ataque contra miembros de la Guardia Nacional en Washington en noviembre pasado. Por ahora, el Departamento de Seguridad Nacional advirtió que todos los trámites de la lotería en curso entrarán en una revisión exhaustiva, al dejar en el limbo a miles de solicitantes en todo el mundo.