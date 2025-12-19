Secciones
EEUU suspendió la "lotería de las green cards", tras el ataque del tirador de Brown

La medida fue ordenada por Donald Trump luego de confirmarse que el autor de los crímenes, un ciudadano portugués, obtuvo la residencia legal a través de este programa de diversidad.

Donald Trump, en la Casa Blanca. Donald Trump, en la Casa Blanca. FOTO TOMADA DE BLOOMBERG.COM
Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resolvió la suspensión inmediata del programa de Lotería de Visas de Diversidad (conocido popularmente como "lotería de Green Cards"). La drástica decisión respondió al reciente ataque en la Universidad de Brown y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), perpetrado por un beneficiario de dicho sistema de inmigración.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la noticia a través de su cuenta en X, al detallar que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración pausará el programa hasta nuevo aviso por instrucción directa del mandatario. “Este individuo atroz nunca debería haber sido admitido en nuestro país”, explicó la funcionaria.

El perfil del atacante

El sospechoso, Claudio Neves Valente, era un ciudadano portugués de 48 años. Según las investigaciones, Valente asesinó a dos estudiantes y dejó nueve heridos en la Universidad de Brown, además de matar a un profesor en el MIT. Tras una intensa búsqueda, fue hallado muerto este jueves en un almacén de New Hampshire.

Los registros migratorios revelaron una paradoja en su historial, ya que Valente ingresó originalmente con visa de estudiante en el año 2000 para estudiar en Brown, pero en 2017 obtuvo la residencia permanente tras ganar el sorteo de la lotería de visas.

Un programa bajo la lupa

El programa de Visas de Diversidad, creado por el Congreso en los años 90, otorga anualmente hasta 50.000 residencias legales a ciudadanos de países con bajas tasas de inmigración hacia EE.UU. 

En la edición 2025, cerca de 20 millones de personas se postularon para este beneficio, de las cuales 131.000 resultaron preseleccionadas en un proceso que suele incluir rigurosas verificaciones de seguridad.

Dura política migratoria

Trump, histórico crítico de este sorteo, aprovechó el caso para profundizar sus restricciones. “No vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar”, afirmó en rueda de prensa, donde también adelantó su intención de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, un tema que planea llevar hasta la Corte Suprema.

Esta medida se suma a la reciente suspensión de visas para ciudadanos de Afganistán, dictada tras un ataque contra miembros de la Guardia Nacional en Washington en noviembre pasado. Por ahora, el Departamento de Seguridad Nacional advirtió que todos los trámites de la lotería en curso entrarán en una revisión exhaustiva, al dejar en el limbo a miles de solicitantes en todo el mundo.

