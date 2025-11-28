Tiroteo cerca de la Casa Blanca: el afgano detenido trabajó para la CIA

Lakanwal llegó a Estados Unidos en el marco de un programa pensado para reasentar afganos que habían trabajado con las fuerzas estadounidenses, en algunos casos como intérpretes, pero también en muchas otras funciones durante la guerra. Vivía en Bellingham, en el estado de Washington, en la costa oeste, con su esposa y sus cinco hijos, y condujo por todo el país para llegar a la capital estadounidense, añadió Pirro. Lakanwal disparó a los miembros de la Guardia Nacional con un revólver Smith & Wesson calibre .357.