Tiroteo cerca de la Casa Blanca: el afgano detenido trabajó para la CIA

WASHINGTON.- El sospechoso de haber baleado a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, en Washington, es un ciudadano afgano que colaboró con las fuerzas estadounidenses en Afganistán, según las autoridades. Donald Trump calificó el ataque como un acto terrorista.
La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jean Pirro, identificó al tirador como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, y afirmó que llegó a Estados Unidos en 2021, después de que los talibanes regresaran al poder en Kabul tras la retirada de las fuerzas estadounidenses.
Lakanwal llegó a Estados Unidos en el marco de un programa pensado para reasentar afganos que habían trabajado con las fuerzas estadounidenses, en algunos casos como intérpretes, pero también en muchas otras funciones durante la guerra. Vivía en Bellingham, en el estado de Washington, en la costa oeste, con su esposa y sus cinco hijos, y condujo por todo el país para llegar a la capital estadounidense, añadió Pirro. Lakanwal disparó a los miembros de la Guardia Nacional con un revólver Smith & Wesson calibre .357.
Será acusado de agresión con intención de matar y de homicidio en primer grado si los dos soldados de la Guardia Nacional, que se encuentran en estado crítico, fallecen.
El sospechoso formó parte de la NDS-03, una de las unidades afganas de élite de contraterrorismo que trabajaba para la CIA con apoyo directo estadounidense militar y en inteligencia. Así lo precisó AfghanEvac, una ONG que ayudó a reasentar afganos en Estados Unidos.
Asilo
Lakanwal presentó una solicitud de asilo durante el gobierno de Joe Biden y la recibió bajo el de Trump en abril de este año, agregó la ONG. No tenía una “green card” que otorga derecho a residencia permanente. Un familiar de Lakanwal dijo que llegó tras pasar 10 años en el ejército afgano en apoyo a la fuerzas especiales estadounidenses. El familiar declaró que Lakanwal es originario de la provincia de Khost, en el sureste de Afganistán, y pasó parte de su servicio militar en una base en la provincia de Kandahar, cuna histórica de los talibanes.
Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el sospechoso se encontraba entre las muchas personas admitidas en masa en Estados Unidos, sin verificación previa, bajo la Operación “Allies Welcome” lanzada por el entonces presidente Biden. El sospechoso arribó al país el 8 de septiembre de 2021, menos de un mes después de la toma del poder por los talibanes.
En ese momento, más del 40% de los afganos incluidos en el programa cumplían los requisitos para la Visa Especial de Inmigrante (SIV), destinada a quienes habían asumido riesgos significativos en apoyo del personal militar y civil estadounidense en Afganistán. Otros grupos vulnerables, como defensores de derechos humanos y periodistas, también ingresaron a Estados Unidos bajo este programa.