Ana, la novia de Paloma Ortega: de quién es hija y cómo es su relación con Guillermina Valdés

Paloma Ortega, hija de la empresaria y modelo Guillermina Valdés y el productor Sebastián Ortega, volvió a poner el foco mediático en su historia personal al presentarle al público a su pareja, Ana Mir Bertone. Hija del histórico conductor, Lalo Mir, la joven se mantiene lejos del brillo de los flashes. Pese a esa discreción, la joven y Paloma consolidaron una relación marcada por el respeto mutuo y el respaldo de sus familias, incluido el de Valdés, quien siempre destacó su buena onda con la pareja de su hija.
La historia de amor entre Paloma Ortega y Ana Mir Bertone
Ana Mir Bertone es una amante del arte, la naturaleza y los viajes. Se formó en un ambiente en el que la cultura siempre estuvo presente, y cultiva una estética simple, conectada con lo esencial. En las fotos que comparten, se las ve juntas en Los Pendientes Ski Village, disfrutando de la montaña y la tranquilidad del sur argentino.
Por su parte, Paloma está dando sus primeros pasos en el mundo de la fotografía. Prefiere el detrás de cámara, pero en esta oportunidad decidió exponerse para mostrar una parte importante de su vida. Su familia la acompaña desde el primer momento
Guillermina Valdés habló sobre la orientación sexual de su hija: “No me gustó no haberme dado cuenta antes”
Cuando Paloma, a los 16 años, le contó a su mamá sobre sus preferencias sexuales, la situación la interpeló de manera especial. “Fue mi ego el que se sintió herido por haber estado desconectada como mamá”, confesó Valdés, al tiempo que subrayó la importancia de estar presente, atenta y disponible en la vida de los hijos, incluso cuando se cree que el vínculo es cercano.
En cuanto a su mirada sobre la sexualidad y el acompañamiento familiar, Valdés fue contundente al remarcar que no define a las personas por su orientación sexual. “La sexualidad tiene que ver con una elección y no es algo de la identidad. Yo siempre les digo que lo que cada uno haga en su vida privada, es su vida privada”, sostuvo.