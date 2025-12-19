Secciones
EspectáculosFamosos

Ana, la novia de Paloma Ortega: de quién es hija y cómo es su relación con Guillermina Valdés

El vínculo de las jóvenes se desarrolla alejado de los medios desde hace años.

Paloma, la hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, está de novia con Ana Mir Paloma, la hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, está de novia con Ana Mir Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Paloma Ortega, hija de la empresaria y modelo Guillermina Valdés y el productor Sebastián Ortega, volvió a poner el foco mediático en su historia personal al presentarle al público a su pareja, Ana Mir Bertone. Hija del histórico conductor, Lalo Mir, la joven se mantiene lejos del brillo de los flashes. Pese a esa discreción, la joven y Paloma consolidaron una relación marcada por el respeto mutuo y el respaldo de sus familias, incluido el de Valdés, quien siempre destacó su buena onda con la pareja de su hija.

Guillermina Valdés le contó a Mirtha Legrand por qué su hijo “Lolo” no participó del reality “Los Tinelli”

Guillermina Valdés le contó a Mirtha Legrand por qué su hijo “Lolo” no participó del reality “Los Tinelli”

La historia de amor entre Paloma Ortega y Ana Mir Bertone

Ana Mir Bertone es una amante del arte, la naturaleza y los viajes. Se formó en un ambiente en el que la cultura siempre estuvo presente, y cultiva una estética simple, conectada con lo esencial. En las fotos que comparten, se las ve juntas en Los Pendientes Ski Village, disfrutando de la montaña y la tranquilidad del sur argentino.

Por su parte, Paloma está dando sus primeros pasos en el mundo de la fotografía. Prefiere el detrás de cámara, pero en esta oportunidad decidió exponerse para mostrar una parte importante de su vida. Su familia la acompaña desde el primer momento

Guillermina Valdés habló sobre la orientación sexual de su hija: “No me gustó no haberme dado cuenta antes”


Cuando Paloma, a los 16 años, le contó a su mamá sobre sus preferencias sexuales, la situación la interpeló de manera especial. “Fue mi ego el que se sintió herido por haber estado desconectada como mamá”, confesó Valdés, al tiempo que subrayó la importancia de estar presente, atenta y disponible en la vida de los hijos, incluso cuando se cree que el vínculo es cercano.

En cuanto a su mirada sobre la sexualidad y el acompañamiento familiar, Valdés fue contundente al remarcar que no define a las personas por su orientación sexual. “La sexualidad tiene que ver con una elección y no es algo de la identidad. Yo siempre les digo que lo que cada uno haga en su vida privada, es su vida privada”, sostuvo. 

Temas Guillermina Valdés
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guillermina Valdés se refirió a la orientación sexual de su hija: “No me gustó no haberme dado cuenta antes”

Guillermina Valdés se refirió a la orientación sexual de su hija: “No me gustó no haberme dado cuenta antes”

Lo más popular
Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse
1

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto
3

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
4

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo
5

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte
6

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Más Noticias
Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Comentarios