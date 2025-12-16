Secciones
EspectáculosFamosos

Guillermina Valdés se refirió a la orientación sexual de su hija: “No me gustó no haberme dado cuenta antes”

La empresaria y modelo relató el proceso de aprendizaje personal que atravesó al acompañar a Paloma Ortega en una etapa clave de su vida.

Guillermina Valdés se refirió a la orientación sexual de su hija: “No me gustó no haberme dado cuenta antes”
Hace 2 Hs

Guillermina Valdés compartió una reflexión íntima y profunda sobre su rol como madre tras conocer la orientación sexual de su hija Paloma Ortega. En una charla con A la mañana con Moria (El Trece), la empresaria habló con honestidad sobre el proceso interno que vivió al enterarse y reconoció una fuerte autocrítica personal. “No me gustó no haberme dado cuenta antes”, expresó, en referencia a su propio recorrido de comprensión y acompañamiento.

La reacción de Valdés estuvo atravesada por la sorpresa y el autoexamen. Según relató, el vínculo que mantiene con sus hijos -Dante, Paloma, Helena y Lorenzo- se caracteriza por el diálogo constante y la reciprocidad. “Yo tengo un vínculo muy dinámico en el sentido de que no es unidireccional. No les bajo línea, sino más bien hay una cuestión de feedback y de nutrirnos con lo que ellos a mí también me traen”, explicó.

Cuando Paloma, a los 16 años, decidió compartir con su madre sus preferencias sexuales, la situación la interpeló de manera especial. “Fue mi ego el que se sintió herido por haber estado desconectada como mamá”, confesó Valdés, al tiempo que subrayó la importancia de estar presente, atenta y disponible en la vida de los hijos, incluso cuando se cree que el vínculo es cercano.

En cuanto a su mirada sobre la sexualidad y el acompañamiento familiar, Valdés fue contundente al remarcar que no define a las personas por su orientación sexual. “La sexualidad tiene que ver con una elección y no es algo de la identidad. Yo siempre les digo que lo que cada uno haga en su vida privada, es su vida privada”, sostuvo. En ese sentido, señaló que su rol como madre es acompañar y aconsejar, sin imponer etiquetas ni emitir juicios. “Si vos, hija, te gusta esto y sos sana y te cuidás e incluso sos respetuosa con tu compañero o compañera no me parece que te defina”, afirmó, y agregó: “A mí me define otras cosas, me define mis valores, mis elecciones”.

Paloma Ortega, de 23 años, mantiene un perfil bajo y recientemente hizo pública su relación con Ana Mir Bertone, hija del locutor Lalo Mir. Al igual que su madre, la joven se desempeña en el mundo de la moda. Es la segunda hija de Guillermina Valdés con Sebastián Ortega y, según su entorno, eligió resguardar su vida privada, alejándose de la exposición mediática que suele rodear a su familia.

La vida personal de Valdés ha estado marcada por relaciones de largo plazo y separaciones significativas. Conoció a Sebastián Ortega en 1998, con quien tuvo tres hijos: Dante, Paloma y Helena. Más tarde mantuvo una relación de ocho años con Marcelo Tinelli, fruto de la cual nació Lorenzo. Estas experiencias, según explicó, influyeron en la dinámica familiar actual, donde prioriza el bienestar de sus hijos y la transformación de los vínculos tras las rupturas. “Uno no reconstruye. Uno tiene niños y el vínculo se transforma. Somos padres de un hijo con Marcelo y con Sebastián somos padres de tres. Es eso”, señaló, dejando en claro que el eje está puesto en la parentalidad y no en los conflictos del pasado.

La empresaria también reflexionó sobre el impacto emocional de las separaciones en la crianza. Describió el proceso de ruptura como un camino doloroso, más allá de quién haya tomado la decisión final. “Es un proceso, en lo personal, aunque uno tome la decisión, se padece, creo que es una apuesta que no funcionó, que duele. No conozco mucha gente que tome café o cerveza cuando se divorcie. En algún momento dolió”, relató.

Temas Guillermina Valdés
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
1

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
2

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Milei logró dictamen del Presupuesto que deroga financiamiento a discapacidad y universidades
3

Milei logró dictamen del Presupuesto que deroga financiamiento a discapacidad y universidades

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque
4

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h
5

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

El siniestro de la ruta 307: una de las víctimas era la ex directora de Turismo de Monteros
6

El siniestro de la ruta 307: una de las víctimas era la ex directora de Turismo de Monteros

Más Noticias
Milei logró dictamen del Presupuesto que deroga financiamiento a discapacidad y universidades

Milei logró dictamen del Presupuesto que deroga financiamiento a discapacidad y universidades

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

¿Qué problema hay?: el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

"¿Qué problema hay?": el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

Con un sutil posteo, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles

Con un sutil posteo, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Comentarios