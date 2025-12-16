Guillermina Valdés se refirió a la orientación sexual de su hija: “No me gustó no haberme dado cuenta antes”

En cuanto a su mirada sobre la sexualidad y el acompañamiento familiar, Valdés fue contundente al remarcar que no define a las personas por su orientación sexual. “La sexualidad tiene que ver con una elección y no es algo de la identidad. Yo siempre les digo que lo que cada uno haga en su vida privada, es su vida privada”, sostuvo. En ese sentido, señaló que su rol como madre es acompañar y aconsejar, sin imponer etiquetas ni emitir juicios. “Si vos, hija, te gusta esto y sos sana y te cuidás e incluso sos respetuosa con tu compañero o compañera no me parece que te defina”, afirmó, y agregó: “A mí me define otras cosas, me define mis valores, mis elecciones”.