Guillermina Valdés se refirió a la orientación sexual de su hija: “No me gustó no haberme dado cuenta antes”

Guillermina Valdés compartió una reflexión íntima y profunda sobre su rol como madre tras conocer la orientación sexual de su hija Paloma Ortega. En una charla con A la mañana con Moria (El Trece), la empresaria habló con honestidad sobre el proceso interno que vivió al enterarse y reconoció una fuerte autocrítica personal. “No me gustó no haberme dado cuenta antes”, expresó, en referencia a su propio recorrido de comprensión y acompañamiento.
La reacción de Valdés estuvo atravesada por la sorpresa y el autoexamen. Según relató, el vínculo que mantiene con sus hijos -Dante, Paloma, Helena y Lorenzo- se caracteriza por el diálogo constante y la reciprocidad. “Yo tengo un vínculo muy dinámico en el sentido de que no es unidireccional. No les bajo línea, sino más bien hay una cuestión de feedback y de nutrirnos con lo que ellos a mí también me traen”, explicó.
Cuando Paloma, a los 16 años, decidió compartir con su madre sus preferencias sexuales, la situación la interpeló de manera especial. “Fue mi ego el que se sintió herido por haber estado desconectada como mamá”, confesó Valdés, al tiempo que subrayó la importancia de estar presente, atenta y disponible en la vida de los hijos, incluso cuando se cree que el vínculo es cercano.
En cuanto a su mirada sobre la sexualidad y el acompañamiento familiar, Valdés fue contundente al remarcar que no define a las personas por su orientación sexual. “La sexualidad tiene que ver con una elección y no es algo de la identidad. Yo siempre les digo que lo que cada uno haga en su vida privada, es su vida privada”, sostuvo. En ese sentido, señaló que su rol como madre es acompañar y aconsejar, sin imponer etiquetas ni emitir juicios. “Si vos, hija, te gusta esto y sos sana y te cuidás e incluso sos respetuosa con tu compañero o compañera no me parece que te defina”, afirmó, y agregó: “A mí me define otras cosas, me define mis valores, mis elecciones”.
Paloma Ortega, de 23 años, mantiene un perfil bajo y recientemente hizo pública su relación con Ana Mir Bertone, hija del locutor Lalo Mir. Al igual que su madre, la joven se desempeña en el mundo de la moda. Es la segunda hija de Guillermina Valdés con Sebastián Ortega y, según su entorno, eligió resguardar su vida privada, alejándose de la exposición mediática que suele rodear a su familia.
La vida personal de Valdés ha estado marcada por relaciones de largo plazo y separaciones significativas. Conoció a Sebastián Ortega en 1998, con quien tuvo tres hijos: Dante, Paloma y Helena. Más tarde mantuvo una relación de ocho años con Marcelo Tinelli, fruto de la cual nació Lorenzo. Estas experiencias, según explicó, influyeron en la dinámica familiar actual, donde prioriza el bienestar de sus hijos y la transformación de los vínculos tras las rupturas. “Uno no reconstruye. Uno tiene niños y el vínculo se transforma. Somos padres de un hijo con Marcelo y con Sebastián somos padres de tres. Es eso”, señaló, dejando en claro que el eje está puesto en la parentalidad y no en los conflictos del pasado.
La empresaria también reflexionó sobre el impacto emocional de las separaciones en la crianza. Describió el proceso de ruptura como un camino doloroso, más allá de quién haya tomado la decisión final. “Es un proceso, en lo personal, aunque uno tome la decisión, se padece, creo que es una apuesta que no funcionó, que duele. No conozco mucha gente que tome café o cerveza cuando se divorcie. En algún momento dolió”, relató.