El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El chef Christian Petersen sufrió una descompensación mientras realizaba una excursión para ascender al volcán Lanín y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes. De acuerdo con medios locales, su estado de salud es delicado.
Según informaron en Puro Show, el jurado de El gran premio de la cocina fue rescatado en plena montaña y trasladado al centro médico luego de ser sedado. “Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lanín, y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora”, señaló la periodita Pía Show.
El dramático episodio en la montaña y el operativo de rescate
Todo ocurrió mientras Petersen participaba de una actividad de montaña en el Parque Nacional Lanín. Durante el ascenso, el guía del grupo notó que uno de los integrantes no estaba en condiciones físicas óptimas y alertó de inmediato a un guardaparque. Así se activó un operativo de rescate que permitió bajar al chef de la montaña.
Ya en la base, Petersen fue sedado y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes. Allí, el equipo médico detectó que sufría un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que acelera e irregulariza el ritmo del corazón.
Tras ser estabilizado, los médicos decidieron derivarlo al Hospital Ramón Carrillo, el centro de mayor complejidad de la región, donde permanece internado desde entonces.
El parte médico: estado crítico y asistencia respiratoria
Desde su ingreso, el estado de salud de Christian Petersen es delicado. Según fuentes cercanas a su atención, el chef se encuentra con asistencia respiratoria mecánica, permanece ventilado y hemodinámicamente inestable. recibe tratamiento con drogas vasoactivas, presenta arritmia persistente y cursa un cuadro de falla multiorgánica.
La gravedad de su cuadro impidió, por ahora, su traslado a la ciudad de Buenos Aires, una opción que los médicos evaluaron en las primeras horas tras la internación.