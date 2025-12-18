Primer parte médico oficial de Christian Petersen: el chef permanece en terapia intensiva con falla multiorgánica

El reconocido chef argentino Christian Petersen permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, desde el viernes pasado. Este jueves por la tarde se difundió el primer parte médico oficial sobre su estado de salud, en el que se confirmó que atraviesa un cuadro de falla multiorgánica y que su pronóstico es reservado.
El comunicado fue emitido de manera conjunta por el Ministerio de Salud de Neuquén y las autoridades del hospital, luego de la fuerte repercusión pública que generó la noticia durante la mañana. Según detalla el informe, “el paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”.
Desde el centro de salud remarcaron que hasta el momento no se había difundido información oficial y pidieron prudencia tanto a los medios como a la opinión pública. “Cualquier información que circule en redes sociales u otros medios no proviene de fuentes oficiales”, señalaron, y subrayaron que el resguardo de la intimidad del paciente y su familia “es fundamental y prioritario”.
Qué le pasó a Christian Petersen
La alarma sobre el estado de salud del chef se conoció este jueves por la mañana en el programa A la Barbarossa (Telefe). Allí, la periodista Pía Shaw explicó que Petersen se descompensó mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín, una actividad habitual entre turistas y aficionados al trekking en la región.
De acuerdo a la información brindada, el guía de la expedición advirtió que el cocinero no estaba en condiciones físicas de continuar y dio aviso a un guardaparque, lo que activó un operativo de rescate. Petersen fue descendido del volcán y trasladado inicialmente al Hospital de Junín de los Andes.
Ya bajo atención médica, se informó que presentó una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular. Tras ser estabilizado, los profesionales resolvieron su derivación al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece internado en terapia intensiva.
Acompañamiento familiar y mensajes de apoyo
Desde el entorno íntimo del chef evitaron hacer declaraciones públicas y se mantienen a la espera de la evolución clínica. Según trascendió, toda la familia se encuentra acompañándolo, incluida su esposa Sofía, con quien se casó en abril de este año.
En paralelo, colegas, amigos y seguidores de Christian Petersen expresaron su preocupación y multiplicaron los mensajes de apoyo en redes sociales, reflejando el afecto y el reconocimiento que el chef despierta en el mundo de la gastronomía argentina.
Por el momento, las autoridades sanitarias indicaron que cualquier novedad sobre su estado de salud será comunicada únicamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud de Neuquén y del Hospital Ramón Carrillo.
El comunicado fue emitido de manera conjunta por el Ministerio de Salud de Neuquén y las autoridades del hospital, luego de la fuerte repercusión pública que generó la noticia durante la mañana. Según detalla el informe, “el paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”.
Desde el centro de salud remarcaron que hasta el momento no se había difundido información oficial y pidieron prudencia tanto a los medios como a la opinión pública. “Cualquier información que circule en redes sociales u otros medios no proviene de fuentes oficiales”, señalaron, y subrayaron que el resguardo de la intimidad del paciente y su familia “es fundamental y prioritario”.
Qué le pasó a Christian Petersen
La alarma sobre el estado de salud del chef se conoció este jueves por la mañana en el programa A la Barbarossa (Telefe). Allí, la periodista Pía Shaw explicó que Petersen se descompensó mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín, una actividad habitual entre turistas y aficionados al trekking en la región.
De acuerdo a la información brindada, el guía de la expedición advirtió que el cocinero no estaba en condiciones físicas de continuar y dio aviso a un guardaparque, lo que activó un operativo de rescate. Petersen fue descendido del volcán y trasladado inicialmente al Hospital de Junín de los Andes.
Ya bajo atención médica, se informó que presentó una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular. Tras ser estabilizado, los profesionales resolvieron su derivación al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece internado en terapia intensiva.
Acompañamiento familiar y mensajes de apoyo
Desde el entorno íntimo del chef evitaron hacer declaraciones públicas y se mantienen a la espera de la evolución clínica. Según trascendió, toda la familia se encuentra acompañándolo, incluida su esposa Sofía, con quien se casó en abril de este año.
En paralelo, colegas, amigos y seguidores de Christian Petersen expresaron su preocupación y multiplicaron los mensajes de apoyo en redes sociales, reflejando el afecto y el reconocimiento que el chef despierta en el mundo de la gastronomía argentina.
Por el momento, las autoridades sanitarias indicaron que cualquier novedad sobre su estado de salud será comunicada únicamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud de Neuquén y del Hospital Ramón Carrillo.