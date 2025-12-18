Primer parte médico oficial de Christian Petersen: el chef permanece en terapia intensiva con falla multiorgánica

El comunicado fue emitido de manera conjunta por el Ministerio de Salud de Neuquén y las autoridades del hospital, luego de la fuerte repercusión pública que generó la noticia durante la mañana. Según detalla el informe, “el paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”.