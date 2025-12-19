Hay un imputado por el crimen en la Costanera

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos en contra de Carlos Alberto “Yapu” Álvarez (21 años), el acusado de haber realizado los disparos mortales en contra de Ezequiel Martín Gómez (22), el joven que falleció durante el tiroteo que se produjo entre dos familias de la Costanera. El imputado estará bajo prisión preventiva durante los próximos cuatro meses mientras avanza la investigación.
El pasado martes 16 de diciembre, alrededor de las 14.30, Carlos José “Carlín” Nassif volvía a su casa junto a su pareja y a su hija menor de edad, cuando chocó su motocicleta contra el motovehículo de su vecina, quien circulaba junto a su novio y su bebé. Debido al impacto la pequeña sufrió un fuerte golpe. Al no haber gravedad en el asunto, los involucrados se habrían retirado sin problema a sus respectivos domicilios.
Minutos más tardes, Jonathan Santiago Luna, el padre de la bebé accidentada, se presentó en la casa de Nassif -ubicada en la calle Yamandú Rodríguez al 500- a reclamarle por el siniestro vial. Esto derivó en un fuerte enfrentamiento entre ambas familias, que culminó con un tiroteo, un muerto y al menos cuatro heridos por armas de fuego y armas blancas.
Los vecinos alertaron al Sistema de Emergencia 911 de la situación y rápidamente se dio intervención al personal policial de la comisaría 11.
Versiones diferentes
Al entrevistarse con los allegados de los involucrados, cada familia aportó versiones diferentes de lo ocurrido. Rosario Álvarez, hermana de Nassif, identificó a Luna como el responsable de iniciar los disparos. “Dijo que entre amenazas y discusiones, Luna sacó un arma de su cintura y comenzó a disparar hacia el interior de la casa. Sus hermanos Carlos y Juan José Nassif se tiraron encima de él para evitar que realice más disparos y en ese forcejeo impactaron dos proyectiles en la panza y piernas de Juan José y otros dos en la ingle y rodilla de Carlos”, citó el auxiliar de fiscal Lucas Maggio.
En el mismo sentido declaró la madre de la joven, María Zulema Díaz. La mujer le habría dicho a los investigadores que mientras Carlos y Juan José trataban de impedir que Luna realizara más detonaciones, llegaron al domicilio Gabriel Antonio Gómez y Ezequiel Martín Gómez, los respectivos padre y hermano de Santiago. “Ambos portaban armas de fuego y comenzaron a hacer disparos ya que veían que mis hijos estaban forcejeando con Luna”, indicó.
La familia Gómez dio una versión distinta de los hechos. Carolina del Carmen Frías, pareja de Gabriel Gómez, señaló a los hermanos Nassif como los agresores. “Dijo que Carlos y Juan José sacaron armas de fuego y realizaron varios disparos en contra de los hijos de su pareja. En ese momento, Gabriel se acercó con el afán de querer ayudarlos y le pegaron un hachazo cerca de su oreja derecha, mientras que Santiago y Ezequiel recibieron disparos en las piernas, espalda y pecho”, manifestó la testigo.
Gabriel Gómez se refirió al momento en el que Ezequiel recibió los disparos mortales. “A mi hijo lo tenían tres sujetos en el suelo mientras le pegaban. Entre ellos estaba “Yapu” Álvarez, a quien le pasaron una pistola y luego de hacer un tiro al aire le pegó dos tiros en el pecho mientras el resto le disparaba a mis otros hijos”, declaró el hombre ante los efectivos.
Los disparos cesaron cuando el personal policial intervino en la escena y comenzaron a trasladar a los heridos a los hospitales Centro de Salud y Padilla. Horas más tarde, aproximadamente a las 21, los médicos informaron que Ezequiel Martín Gómez había fallecido a causa de un shock hipovolémico provocado por las heridas de bala en la zona del tórax y de la cadera.
Una testigo de identidad reservada, y que no pertenece a ninguno de los clanes mencionados, ayudó a llevar mayor claridad al asunto. Según su relato, la mujer observó el momento en que Santiago Luna le reclamó a Carlos Nassif por el choque y vio cómo se aglomeró gente en el lugar en el que luego comenzaron a golpearse y a empujarse. Contó que vio a Gabriel Gómez intentar sacar a su hijo del forcejeo hasta que recibió un machetazo. “Luego de eso apareció “Yapu”, quien comenzó a hacer disparos con un arma de fuego e hirió a Ezequiel Martín Gómez. La gente comenzó a dispersarse, Gómez quiso salir en la moto pero hizo un corto trecho y cayó al suelo”, citó Maggio.
Imputación
Tras una serie de averiguaciones, los pesquisas aprehendieron a “Yapu” Álvarez, a Carlos y a Juan José Nassif, y a Luis Fernando Páez. Durante la jornada de ayer, el auxiliar de fiscal, siguiendo instrucciones del fiscal Pedro Gallo, imputó a “Yapu” Álvarez como presunto autor del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.
Según trascendió, a los hermanos Nassif les dictaron el cese de la aprehensión y Páez -hasta el cierre de esta edición-, continúa alojado en la comisaría 11.
Luego de exponer las evidencias recolectadas hasta el momento, Maggio solicitó que Álvarez fuera sometido a cuatro meses de prisión preventiva para cautelar la investigación. El defensor José Luis Cajal no se opuso a la acusación, aunque adelantó que está trabajando en una teoría del caso diferente. Sí se opuso al plazo de la medida de coerción de mayor intensidad y solicitó que fuera por dos meses.
Luego de analizar las evidencias aportadas por la Fiscalía de Homicidios I, la jueza Soledad Hernández resolvió dar por formulados los cargos y dispuso la preventiva contra “Yapu” Álvarez hasta el próximo 16 de abril.