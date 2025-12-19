Hay un imputado por el crimen en la Costanera

Una testigo de identidad reservada, y que no pertenece a ninguno de los clanes mencionados, ayudó a llevar mayor claridad al asunto. Según su relato, la mujer observó el momento en que Santiago Luna le reclamó a Carlos Nassif por el choque y vio cómo se aglomeró gente en el lugar en el que luego comenzaron a golpearse y a empujarse. Contó que vio a Gabriel Gómez intentar sacar a su hijo del forcejeo hasta que recibió un machetazo. “Luego de eso apareció “Yapu”, quien comenzó a hacer disparos con un arma de fuego e hirió a Ezequiel Martín Gómez. La gente comenzó a dispersarse, Gómez quiso salir en la moto pero hizo un corto trecho y cayó al suelo”, citó Maggio.