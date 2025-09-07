Fueron condenados tres años de prisión condicional por atacar a balazos a un hombre en La Costanera

La Justicia resolvió condenar a Cristian Artaza y a Jorge Daniel Sánchez a tres años de prisión condicional, además de imponerles el pago de una reparación económica de $8.000.000, tras ser encontrados responsables de atacar a un hombre a balazos en el barrio La Costanera.
El fallo se concretó luego de que la Unidad Fiscal Criminal I, dirigida por Mariano Fernández, presentara un acuerdo de juicio abreviado alcanzado con los acusados y su defensa. La auxiliar fiscal Valeria Jorge explicó que se estableció la condena de tres años de prisión en suspenso, con reglas de conducta específicas, al tiempo que los imputados reconocieron su responsabilidad penal en los hechos.
Al condenado Artaza se le atribuyó el rol de autor del delito de “lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego”, mientras que Sánchez fue señalado como partícipe necesario. “El juez consideró admisible todo lo planteado y, en consecuencia, aceptó el acuerdo pleno de juicio abreviado”, se informó oficialmente.
Además de la pena, los condenados deberán abonar de manera conjunta una reparación económica de $8.000.000 a la víctima, como parte del acuerdo homologado por el tribunal.
Los detalles del ataque en La Costanera
El episodio ocurrió el 9 de junio de este año, alrededor de las 16.10, en inmediaciones de calle Nº 1 y avenida Costanera. La víctima, un hombre de 34 años, se dirigía a la vivienda de su hermana cuando fue interceptado por los acusados, que circulaban en una motocicleta de 110cc.
De acuerdo con la investigación, Artaza y Sánchez le reclamaron dinero al hombre, quien al advertir la situación intentó refugiarse en la casa de su familiar. En ese momento, Sánchez entregó un arma de fuego a Artaza, quien efectuó 17 disparos en dirección a la víctima.
Varios proyectiles impactaron contra la puerta de entrada de la vivienda y uno alcanzó la pierna derecha del hombre, provocándole una fractura expuesta de peroné. Tras la agresión, los atacantes se dieron a la fuga.