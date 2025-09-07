Fueron condenados tres años de prisión condicional por atacar a balazos a un hombre en La Costanera

El fallo se concretó luego de que la Unidad Fiscal Criminal I, dirigida por Mariano Fernández, presentara un acuerdo de juicio abreviado alcanzado con los acusados y su defensa. La auxiliar fiscal Valeria Jorge explicó que se estableció la condena de tres años de prisión en suspenso, con reglas de conducta específicas, al tiempo que los imputados reconocieron su responsabilidad penal en los hechos.