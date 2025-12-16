Secciones
Seguridad

Tucumán: murió un joven tras una violenta balacera en la Costanera Sur

Hay, al menos, tres heridos más, dos de ellos en esstado grave.

Tucumán: murió un joven tras una violenta balacera en la Costanera Sur
16 Diciembre 2025

Un enfrentamiento armado ocurrido este martes por la tarde en la zona de la Costanera Sur de San Miguel de Tucumán dejó como saldo un joven muerto y al menos tres personas heridas, dos de ellas en estado grave, según confirmaron fuentes policiales y médicas.

El hecho se registró alrededor de las 14.30 en la intersección de las calles Yamandú Rodríguez y Haití.

El fallecido y los heridos

De acuerdo a información oficial, las personas heridas fueron trasladadas en vehículos particulares al Hospital Centro de Salud, donde ingresaron cerca de las 15.00.

Horas más tarde, a las 20.00, la doctora Saravia, jefa de la Unidad de Terapia Intensiva, confirmó el fallecimiento de Exequiel Martín Gómez, de 22 años, quien había sido internado en estado crítico con múltiples heridas de arma de fuego en la cadera y el abdomen y había ingresado directamente a quirófano.

Además, permanecen internados:

Jonathan (24), con herida de arma de fuego en la zona lumbar, en estado grave.

Juan José (36), con herida de arma de fuego en la pierna izquierda y una herida de arma blanca en el abdomen, estable y bajo observación.

Gabriel Antonio (43), con herida de arma blanca en el rostro, quien recibió el alta médica.

Cómo se originó el violento episodio

Según el informe policial preliminar, el conflicto se habría iniciado cuando un motociclista identificado como Carlos José Nasiff circulaba por calle Yamandú Rodríguez junto a familiares y un menor de edad, y habría colisionado de manera accidental a un niño que jugaba en la vía pública.

Esa situación derivó en un enfrentamiento de gran magnitud entre dos grupos familiares, identificados como las familias Gómez y Luna por un lado, y la familia Nasiff por el otro.

Durante la gresca, ambas partes habrían efectuado múltiples disparos con armas de fuego, además de agresiones físicas con armas blancas, lo que provocó las graves lesiones en los involucrados.

Investigación en curso

El caso quedó caratulado como “lesiones por arma de fuego”, aunque tras el fallecimiento de Gómez Exequiel Martín, la causa podría agravarse en las próximas horas. La investigación se encuentra en manos de la Comisaría Seccional 11, con intervención de la Justicia.

Las autoridades continúan recabando testimonios y pericias para determinar responsabilidades, el origen de las armas utilizadas y la dinámica exacta del enfrentamiento.

