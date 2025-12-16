Tucumán: murió un joven tras una violenta balacera en la Costanera Sur

Horas más tarde, a las 20.00, la doctora Saravia, jefa de la Unidad de Terapia Intensiva, confirmó el fallecimiento de Exequiel Martín Gómez, de 22 años, quien había sido internado en estado crítico con múltiples heridas de arma de fuego en la cadera y el abdomen y había ingresado directamente a quirófano.