La juventud se apoderó de la Casa Histórica para repensar la Independencia

Es la discusión que se viene planteando desde hace al menos dos décadas en esta ciudad, fundadora de eso que se llama patria, donde vive más de un millón de personas, en medio de una enorme contradicción: una metrópolis dividida, fragmentada por las administraciones que nosotros mismos creamos, donde deberíamos estar unidos y estamos más quebrados que hace dos siglos, con siete municipios y 19 comunas que se siguen zamarreando del saco y apuntando con pistolas para ver quién recoge la basura, quién maneja los colectivos, quién limpia los desagües, quién controla el tránsito caótico y un medio ambiente que se ensucia, ensordece y aturde, asfixia, no deja respirar y se desertifica entre edificios y barrios cerrados. Avenidas que separan municipalidades pero que cruzan los vecinos para ir a la verdulería, a la escuela, al hospital. Semáforos que están en rojo de un lado y en verde del otro. Canales que desbordan para el norte y para el sur, riéndose de los intendentes, de los comunales, de los gobernadores.