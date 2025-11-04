En la Casa Histórica, fuerzas federales y provinciales celebraron los 204 años de la Policía Federal

En la Casa Histórica se llevó a cabo este martes el acto conmemorativo por el 204° aniversario de la Policía Federal Argentina, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo. La ceremonia reunió a autoridades federales, judiciales y provinciales, y tuvo como eje la cooperación entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
“Hoy no es casualidad que este aniversario se realice en nuestra Casa Histórica”, expresó el mandatario provincial. “En este mismo lugar se declaró la independencia en 1816, y cinco años después nacía la fuerza policial que hoy protege a todo el país”, añadió, al destacar el simbolismo del sitio donde se realizó la conmemoración.
Jaldo agradeció la presencia de las autoridades y subrayó el trabajo coordinado entre la Policía Federal y la Policía de Tucumán. “A pesar de tener funciones distintas, hemos sabido complementarnos con un único objetivo: brindar tranquilidad y combatir a quienes delinquen”, afirmó.
El gobernador remarcó la importancia estratégica de la Agencia Regional Federal NOA, que abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, y planteó la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación interinstitucional frente a los desafíos de seguridad actuales.
“Valoramos profundamente a quienes integran las fuerzas de seguridad. Son hombres y mujeres que arriesgan su vida por los demás”, dijo Jaldo, al rendir homenaje a los efectivos caídos en cumplimiento del deber.
Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra el delito y el narcotráfico, al sostener que “la seguridad es una prioridad” para su gestión. En ese sentido, destacó que el trabajo conjunto con las fuerzas nacionales permitió disminuir los delitos y homicidios en la provincia.
El mandatario también hizo referencia al Operativo Lapacho, en el que intervienen la Policía Federal, Gendarmería Nacional, la PSA y la Policía de Tucumán, reforzando los controles en la frontera norte. “Fuimos visionarios al fortalecer esa zona y hoy vemos lo importante que resulta frente a lo que ocurre en países vecinos con el narcotráfico y la violencia”, aseguró.
“Feliz aniversario a la Policía Federal y nuestro profundo agradecimiento del pueblo tucumano por su compromiso en cuidar la vida y los bienes de todos los ciudadanos”, concluyó.
Del encuentro participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; la intendenta de Las Talitas, Marta Najar; la diputada Gladys Medina; el legislador Carlos Najar; el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta; el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo; el director General de la Agencia Regional Federal NOA Tucumán, Guillermo Adrián Borri; y representantes de la Justicia Federal, Provincial y de las Fuerzas de Seguridad.
Por su parte, Borri destacó “el orgullo de celebrar más de dos siglos de historia, compromiso y vocación de servicio” y afirmó que “el espíritu, la vocación y el coraje son la esencia de nuestra fuerza”. También rindió homenaje a los caídos en cumplimiento del deber y agradeció el apoyo del Gobierno provincial y de la Policía de Tucumán.
Finalmente, reafirmó el compromiso de la institución de “seguir sirviendo con honor, honestidad y respeto a la sociedad argentina”.