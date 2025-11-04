Secciones
Política

En la Casa Histórica, fuerzas federales y provinciales celebraron los 204 años de la Policía Federal

Jaldo presidió el acto y rindió homenaje a los agentes caídos.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 24 Min

En la Casa Histórica se llevó a cabo este martes el acto conmemorativo por el 204° aniversario de la Policía Federal Argentina, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo. La ceremonia reunió a autoridades federales, judiciales y provinciales, y tuvo como eje la cooperación entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

“Hoy no es casualidad que este aniversario se realice en nuestra Casa Histórica”, expresó el mandatario provincial. “En este mismo lugar se declaró la independencia en 1816, y cinco años después nacía la fuerza policial que hoy protege a todo el país”, añadió, al destacar el simbolismo del sitio donde se realizó la conmemoración.

Jaldo agradeció la presencia de las autoridades y subrayó el trabajo coordinado entre la Policía Federal y la Policía de Tucumán. “A pesar de tener funciones distintas, hemos sabido complementarnos con un único objetivo: brindar tranquilidad y combatir a quienes delinquen”, afirmó.

El gobernador remarcó la importancia estratégica de la Agencia Regional Federal NOA, que abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, y planteó la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación interinstitucional frente a los desafíos de seguridad actuales.

“Valoramos profundamente a quienes integran las fuerzas de seguridad. Son hombres y mujeres que arriesgan su vida por los demás”, dijo Jaldo, al rendir homenaje a los efectivos caídos en cumplimiento del deber.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra el delito y el narcotráfico, al sostener que “la seguridad es una prioridad” para su gestión. En ese sentido, destacó que el trabajo conjunto con las fuerzas nacionales permitió disminuir los delitos y homicidios en la provincia.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA

El mandatario también hizo referencia al Operativo Lapacho, en el que intervienen la Policía Federal, Gendarmería Nacional, la PSA y la Policía de Tucumán, reforzando los controles en la frontera norte. “Fuimos visionarios al fortalecer esa zona y hoy vemos lo importante que resulta frente a lo que ocurre en países vecinos con el narcotráfico y la violencia”, aseguró.

“Feliz aniversario a la Policía Federal y nuestro profundo agradecimiento del pueblo tucumano por su compromiso en cuidar la vida y los bienes de todos los ciudadanos”, concluyó.

Del encuentro participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; la intendenta de Las Talitas, Marta Najar; la diputada Gladys Medina; el legislador Carlos Najar; el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta; el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo; el director General de la Agencia Regional Federal NOA Tucumán, Guillermo Adrián Borri; y representantes de la Justicia Federal, Provincial y de las Fuerzas de Seguridad.

Por su parte, Borri destacó “el orgullo de celebrar más de dos siglos de historia, compromiso y vocación de servicio” y afirmó que “el espíritu, la vocación y el coraje son la esencia de nuestra fuerza”. También rindió homenaje a los caídos en cumplimiento del deber y agradeció el apoyo del Gobierno provincial y de la Policía de Tucumán.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la institución de “seguir sirviendo con honor, honestidad y respeto a la sociedad argentina”.

Temas Osvaldo JaldoPolicía Federal Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo, sobre la modernización laboral en Tucumán: “No se tocarán los derechos adquiridos de los trabajadores”

Jaldo, sobre la modernización laboral en Tucumán: “No se tocarán los derechos adquiridos de los trabajadores”

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
2

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
3

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
4

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La milanesa política viene con picante
5

La milanesa política viene con picante

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto
6

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Más Noticias
Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Comentarios