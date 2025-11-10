La emoción de Oleksandra Oliynykova en la Casa Histórica, una visita que unió el tenis y la historia

“Es increíble, fue un gran apoyo del público. Es algo que me recordaré por toda mi vida”, explicó la tenista que decidió extender su estadía para seguir entrenando. Claro; Tucumán le ofreció un entorno cómodo, cálido y distinto. “Decidí quedarme en Tucumán para entrenar porque es un lugar agradable y porque la gente del club me ayudó a organizar mi entrenamiento. Es mucho más fácil que ir a Buenos Aires cuando no conozco a nadie. Así que sí, decidí quedarme en Tucumán”, explicó Oliynykova, que durante estos días, también probó las empanadas. “Muy buenas”, admitió entre risas y volvió a hablar de lo que más la había conmovido en la provincia.