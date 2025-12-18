El superávit comercial alcanzó en noviembre su nivel más alto desde mayo de 2024

Por el lado de las importaciones, se observaron fuertes incrementos en Vehículos Automotores de Pasajeros, que crecieron 68,1%, y en Bienes de Consumo, con una suba del 23,9%. También aumentaron los Bienes de Capital y los Combustibles y Lubricantes. El rubro que más se expandió fue “Resto”, impulsado por una mayor compra de bienes ingresados vía servicios postales.