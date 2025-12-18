El superávit comercial alcanzó en noviembre su nivel más alto desde mayo de 2024

La balanza comercial volvió a mostrar un resultado ampliamente favorable y alcanzó en noviembre su mayor superávit desde mayo del año pasado, con un saldo positivo cercano a los U$S2.500 millones. Así lo informó este miércoles el Indec, que además destacó que se trata del vigésimo cuarto mes consecutivo con resultado superavitario.
En el noveno mes del año, las exportaciones sumaron U$S8.096 millones, lo que implicó un aumento interanual del 24,1%. El crecimiento estuvo explicado principalmente por un alza del 28% en las cantidades exportadas, mientras que los precios registraron una caída del 3%. En términos desestacionalizados, las ventas externas avanzaron 12% respecto del mes previo.
Las importaciones, en tanto, alcanzaron los U$S5.249 millones y crecieron 6,6% en comparación con el mismo período de 2024, marcando el menor incremento desde noviembre de ese año. Las cantidades importadas subieron 6,1% y los precios apenas 0,4%, mientras que la serie desestacionalizada mostró una baja de 6,9%.
Como resultado, el saldo comercial de octubre arrojó un superávit de U$S2.498 millones, lo que significó una mejora de U$S1.221 millones frente al mismo mes del año anterior. No obstante, el índice de términos del intercambio cayó 3,5%, reflejando un deterioro en los precios relativos del comercio exterior.
El impulso exportador estuvo liderado por el agro y la energía. Los Productos Primarios registraron un crecimiento de 87,1%, con ventas por U$S938 millones, el nivel más alto desde diciembre de 2021. Las cantidades aumentaron 92%, mientras que los precios descendieron 2,6%, con semillas y frutos oleaginosos como principal subrubro.
También se destacaron los Combustibles y Energía, que crecieron 52,8% interanual, con un aumento de U$S348 millones, impulsados por un fuerte incremento en las cantidades exportadas. Las Manufacturas de Origen Industrial alcanzaron U$S2.318 millones, con una suba del 14,5%, mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario mostraron una leve caída del 0,4%, afectadas por la baja de precios.
Por el lado de las importaciones, se observaron fuertes incrementos en Vehículos Automotores de Pasajeros, que crecieron 68,1%, y en Bienes de Consumo, con una suba del 23,9%. También aumentaron los Bienes de Capital y los Combustibles y Lubricantes. El rubro que más se expandió fue “Resto”, impulsado por una mayor compra de bienes ingresados vía servicios postales.
En contraste, se registraron caídas en Piezas y Accesorios para bienes de capital y para equipos de transporte, que mostraron los retrocesos más significativos respecto de igual mes del año anterior, consignó el diario "Ámbito".