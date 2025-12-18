Secciones
EconomíaNoticias económicas

El superávit comercial alcanzó en noviembre su nivel más alto desde mayo de 2024

La balanza comercial registró un saldo positivo cercano a los U$S2.500 millones y acumuló 24 meses consecutivos con superávit, según datos del Indec.

Exportaciones. PRENSA AGRICULTURA Exportaciones. PRENSA AGRICULTURA
Hace 1 Hs

La balanza comercial volvió a mostrar un resultado ampliamente favorable y alcanzó en noviembre su mayor superávit desde mayo del año pasado, con un saldo positivo cercano a los U$S2.500 millones. Así lo informó este miércoles el Indec, que además destacó que se trata del vigésimo cuarto mes consecutivo con resultado superavitario.

En el noveno mes del año, las exportaciones sumaron U$S8.096 millones, lo que implicó un aumento interanual del 24,1%. El crecimiento estuvo explicado principalmente por un alza del 28% en las cantidades exportadas, mientras que los precios registraron una caída del 3%. En términos desestacionalizados, las ventas externas avanzaron 12% respecto del mes previo.

Las importaciones, en tanto, alcanzaron los U$S5.249 millones y crecieron 6,6% en comparación con el mismo período de 2024, marcando el menor incremento desde noviembre de ese año. Las cantidades importadas subieron 6,1% y los precios apenas 0,4%, mientras que la serie desestacionalizada mostró una baja de 6,9%.

Como resultado, el saldo comercial de octubre arrojó un superávit de U$S2.498 millones, lo que significó una mejora de U$S1.221 millones frente al mismo mes del año anterior. No obstante, el índice de términos del intercambio cayó 3,5%, reflejando un deterioro en los precios relativos del comercio exterior.

El impulso exportador estuvo liderado por el agro y la energía. Los Productos Primarios registraron un crecimiento de 87,1%, con ventas por U$S938 millones, el nivel más alto desde diciembre de 2021. Las cantidades aumentaron 92%, mientras que los precios descendieron 2,6%, con semillas y frutos oleaginosos como principal subrubro.

También se destacaron los Combustibles y Energía, que crecieron 52,8% interanual, con un aumento de U$S348 millones, impulsados por un fuerte incremento en las cantidades exportadas. Las Manufacturas de Origen Industrial alcanzaron U$S2.318 millones, con una suba del 14,5%, mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario mostraron una leve caída del 0,4%, afectadas por la baja de precios.

Por el lado de las importaciones, se observaron fuertes incrementos en Vehículos Automotores de Pasajeros, que crecieron 68,1%, y en Bienes de Consumo, con una suba del 23,9%. También aumentaron los Bienes de Capital y los Combustibles y Lubricantes. El rubro que más se expandió fue “Resto”, impulsado por una mayor compra de bienes ingresados vía servicios postales.

En contraste, se registraron caídas en Piezas y Accesorios para bienes de capital y para equipos de transporte, que mostraron los retrocesos más significativos respecto de igual mes del año anterior, consignó el diario "Ámbito".

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno sigue buscando dólares en el mercado

El Gobierno sigue buscando dólares en el mercado

Reservas, dólar y una transición con costos: qué medidas cambian del Banco Central

Reservas, dólar y una transición con costos: qué medidas cambian del Banco Central

Cómo financiarse desde el celular en las vacaciones en Brasil o en Uruguay

Cómo financiarse desde el celular en las vacaciones en Brasil o en Uruguay

Seis pasos para empezar a invertir en criptomonedas

Seis pasos para empezar a invertir en criptomonedas

Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
2

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal
3

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria
4

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
5

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste
6

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Más Noticias
El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

Estos son los 10 autos 0km más económicos en diciembre de 2025

Estos son los 10 autos 0km más económicos en diciembre de 2025

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

¿Qué pasará con los dólares cara chica tras la nueva disposición del Banco Central?

¿Qué pasará con los dólares "cara chica" tras la nueva disposición del Banco Central?

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Comentarios