Última sesión del año: la Legislatura fortaleció el régimen de incentivos a la inversión y la generación de empleo

La Legislatura aprobó este jueves Ley de Régimen de Incentivos para Inversiones y Creación de Empleos y el Código Tributario Provincial, con el fin de actualizar su terminología y adecuarla al régimen de valuación vigente, basado en criterios técnicos establecidos por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de Tucumán (Omituc). Además, el cuerpo legislativo incorporó a Edith Noemí Comolli como legisladora provincial, en reemplazo de Javier Noguera, quien renunció el pasado 3 de diciembre para asumir como diputado nacional.
Hay que destacar que, con la reducción de los montos mínimos para acceder al régimen, la nueva escala de exenciones en Ingresos Brutos quedó establecida de la siguiente manera: 25% de beneficios fiscales para inversiones de entre uno y tres millones de dólares; 30 % para inversiones de entre tres y cinco millones; 50% para aportes de entre cinco y 10 millones; 75% para inversiones de entre 10 y 20 millones; y 100 % para inversiones superiores a los U$S20 millones.
En ese marco, también se aprobaron exenciones vinculadas a disposiciones de impacto económico, financiero y productivo para sectores como el citrícola, azucarero, cárnico, pequeños productores y minifundios.
Luego, los legisladores sancionaron el dictamen de la Comisión de Protección de los Derechos de la Mujer, Género y Diversidad, que modifica el artículo 1° de la Ley N° 8981, extendiendo hasta el 31 de diciembre de 2027 la declaración de emergencia por violencia contra la mujer, con posibilidad de prórroga si subsisten las causas que la motivaron.
También obtuvieron sanción favorable el proyecto que prorroga la vigencia del artículo 5° de la Ley N° 8847 hasta el 31 de diciembre de 2027, referido a los procesos de mediación obligatoria previos al inicio de juicios, así como la iniciativa que declara de interés social los bienes muebles, muebles registrables e inmuebles destinados a actividades deportivas, sociales, recreativas y culturales pertenecientes a asociaciones civiles sin fines de lucro. En igual sentido, fue aprobada la adhesión de la provincia a las recomendaciones de la Unesco sobre la Ética de la Inteligencia Artificial.
Durante la sesión, también se aprobaron la modificación de la Ley N° 5993, que reglamenta el ejercicio de la profesión de agrimensor y carreras afines a la geotopo cartografía; la modificación del artículo 19 de la Ley N° 8934 sobre el período de resolución de causas pendientes; y los cambios introducidos a la Ley N° 9023, de creación del Registro Provincial de Electrodependientes por cuestiones de salud.
Luego de un amplio debate, el cuerpo sancionó la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de un terreno ubicado en la ciudad de Aguilares, destinado al funcionamiento de la planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
Última sesión de 2025: los temas abordados en la Legislatura
Asimismo, se aprobó el establecimiento del Régimen de Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre, orientado a la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, y la creación del Programa de Fomento al Desarrollo del Turismo de los Pueblos Originarios de Tucumán, en el marco de la Ley N° 7484 de Turismo.
Finalmente, fue sancionada la creación de la Marca Tucumán Sustentable, en el ámbito del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (Idep), destinada a promover, identificar y certificar productos que incorporen prácticas ambientalmente responsables.
También se aprobó el dictamen que deroga la Ley N° 8994, que regulaba la conexión de sistemas de generación distribuida de energía eléctrica de pequeña escala, y una ley que garantiza la veracidad histórica y el reconocimiento adecuado de los excombatientes tucumanos caídos en la Guerra de Malvinas, subsanando errores y omisiones en inscripciones oficiales.