Última sesión del año: la Legislatura fortaleció el régimen de incentivos a la inversión y la generación de empleo

También obtuvieron sanción favorable el proyecto que prorroga la vigencia del artículo 5° de la Ley N° 8847 hasta el 31 de diciembre de 2027, referido a los procesos de mediación obligatoria previos al inicio de juicios, así como la iniciativa que declara de interés social los bienes muebles, muebles registrables e inmuebles destinados a actividades deportivas, sociales, recreativas y culturales pertenecientes a asociaciones civiles sin fines de lucro. En igual sentido, fue aprobada la adhesión de la provincia a las recomendaciones de la Unesco sobre la Ética de la Inteligencia Artificial.