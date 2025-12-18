Secciones
Asumió Edith Noemí Comolli como legisladora provincial

Ocupa la banca en reemplazo del legislador Javier Noguera, conforme al reglamento interno de la Legislatura.

Hace 34 Min

En el primer punto del orden del día de la sesión encabezada por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, asumió como legisladora provincial Edith Noemí Comolli, quien se incorpora en reemplazo de Javier Noguera.

La renuncia de Noguera se produjo luego de haber sido electo diputado nacional en los comicios del 26 de octubre, cargo que asumió el 3 de diciembre, lo que dio lugar a la cobertura de su banca conforme a los mecanismos institucionales previstos.

En ese marco, y de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Interno de la Honorable Legislatura de Tucumán, Comolli prestó juramento en el recinto, quedando formalmente incorporada al cuerpo legislativo para ejercer el mandato correspondiente.

Tras su asunción, la flamante legisladora expresó su compromiso con la nueva responsabilidad asumida y destacó el recorrido previo de trabajo social que la acompaña. Señaló además que esta etapa la transita “con mucha alegría” y con la convicción de aportar desde una dinámica de trabajo en equipo, en el marco de su incorporación al bloque oficialista.

También destacó que, previo a la sesión, mantuvo un encuentro protocolar en el despacho del vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, ocasión en la que dialogaron sobre el funcionamiento de la Cámara y la impronta de una Legislatura activa, plural y con presencia en el territorio.

Temas Honorable Legislatura de TucumánMariano Javier Noguera
