El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026 para San Miguel de Tucumán

Tras la exposición, hicieron uso de la palabra los concejales Carlos Ale, Carlos Arnedo, Alfredo Terán de Zavalía, Gonzalo Carrillo Leito, Gastón Gómez y Federico Romano Norri, quienes plantearon sus consideraciones sobre el destino de los gastos y el rumbo de la gestión de la intendenta Rossana Chahla, que el año próximo iniciará su tercer año de gestión. Finalmente, los 18 concejales presentes acompañaron con su voto positivo la sanción del Presupuesto 2026.