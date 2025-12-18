El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026 para San Miguel de Tucumán

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sancionó por unanimidad el proyecto de Presupuesto 2026, que prevé un incremento del 10% respecto al ejercicio anterior. La sesión fue presidida por Fernando Juri y también incluyó la aprobación de la actualización de la ordenanza tarifaria, en consonancia con el aumento previsto para el próximo año.
Durante el debate, el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Emiliano Vargas Aignasse, fue el encargado de exponer los principales lineamientos del proyecto. En una alocución que se extendió por 23 minutos, el concejal defendió la gestión municipal y detalló la composición del Presupuesto, los montos asignados a cada dependencia y la distribución de la inversión por áreas.
Según explicó, el Presupuesto remitido por la Municipalidad contempla erogaciones por un total de $349.783 millones, de los cuales el 93,78% corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal y el 6,18% al Concejo Deliberante. El proyecto prevé un incremento del 10% en comparación con el Presupuesto 2025.
En cuanto a la distribución del gasto, Vargas Aignasse precisó que las áreas con mayor participación sobre el total de erogaciones son Medio Ambiente, con el 26%; Obras Públicas, con el 21%; Servicios Públicos, con el 12%; y la Secretaría General, con aproximadamente el 10%.
Tras la exposición, hicieron uso de la palabra los concejales Carlos Ale, Carlos Arnedo, Alfredo Terán de Zavalía, Gonzalo Carrillo Leito, Gastón Gómez y Federico Romano Norri, quienes plantearon sus consideraciones sobre el destino de los gastos y el rumbo de la gestión de la intendenta Rossana Chahla, que el año próximo iniciará su tercer año de gestión. Finalmente, los 18 concejales presentes acompañaron con su voto positivo la sanción del Presupuesto 2026.
Actualización de la ordenanza tarifaria
A continuación, el cuerpo deliberativo trató la actualización de la ordenanza Tarifaria, que establece un incremento del 10% en el valor de la unidad de medida para tasas, contribuciones y tributos municipales, conocida como el Urbano, que pasará a tener un valor de $23.
La iniciativa fue aprobada por 14 votos a favor y cuatro en contra. Rechazaron la propuesta los concejales radicales Gustavo Cobos y José María Canelada, junto a los ediles de Fuerza Republicana Alfredo Terán de Zavalía y Ramiro Ortega, vicepresidente primero del cuerpo.
Durante el debate, los concejales Leandro Argañaraz y Federico Romano Norri propusieron una modificación para acotar el porcentaje de incremento de las tasas municipales que deben abonar los feriantes por la colocación de gazebos y “food trucks”.