¿Qué llevó a San Miguel de Tucumán al cuarto puesto? La UBA la incluye entre las ciudades con mejor desarrollo del país

De acuerdo a una nota publicada por el diario Clarín, el informe resalta que San Miguel de Tucumán registró uno de los crecimientos más significativos del año, especialmente en la dimensión político-institucional. Este progreso, según el estudio del Centro de Ciudades Inteligentes, está vinculado a la aplicación y seguimiento de un Plan Estratégico que fortaleció el ordenamiento institucional y permitió potenciar otras áreas evaluadas.