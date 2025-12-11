¿Qué llevó a San Miguel de Tucumán al cuarto puesto? La UBA la incluye entre las ciudades con mejor desarrollo del país

Según la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), San Miguel de Tucumán se ubicó en el cuarto lugar entre las diez mejores ciudades para vivir en la Argentina.
El ranking, liderado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coloca a Mendoza en el segundo puesto y a Córdoba en el tercero. Tucumán se posiciona inmediatamente después, con un puntaje de 3,17, superando a Rosario (3,16) y quedando dentro del grupo de ciudades con mayor desarrollo estratégico del país.
De acuerdo a una nota publicada por el diario Clarín, el informe resalta que San Miguel de Tucumán registró uno de los crecimientos más significativos del año, especialmente en la dimensión político-institucional. Este progreso, según el estudio del Centro de Ciudades Inteligentes, está vinculado a la aplicación y seguimiento de un Plan Estratégico que fortaleció el ordenamiento institucional y permitió potenciar otras áreas evaluadas.
La medición de la UBA analiza cinco grandes dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. Cada una de ellas se desagrega en 31 variables y 159 indicadores que permiten evaluar la sustentabilidad urbana y la capacidad de gestión de cada conglomerado.
En el caso de Tucumán, el estudio señala avances notables en los ejes ambientales y en tecnología aplicada a la atención al vecino, dos aspectos que mejoraron de forma consistente en el último año.
Cómo quedó el ranking nacional
1° CABA – 3,65
2° Mendoza – 3,34
3° Córdoba – 3,25
4° San Miguel de Tucumán – 3,17
5° Rosario – 3,16
6° San Juan – 2,98
7° Santa Fe – 2,98
8° Salta – 2,85
9° Mar del Plata – 2,74
10° Resistencia – 2,54
El informe destaca, además, que la mayoría de las ciudades mantuvieron o mejoraron ligeramente su desempeño respecto de 2024. Sin embargo, San Miguel de Tucumán fue una de las que más creció, junto con Salta. En cambio, San Juan y Santa Fe registraron leves caídas en su valoración.