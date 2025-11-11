Secciones
Jaldo confirmó que Javier Noguera se suma al bloque Independencia en Diputados

“Esta decisión fortalece la representación de Tucumán en el Congreso”, afirmó el gobernador. El ex intendente de Tafí Viejo asumirá su banca el próximo 10 de diciembre.

Hace 2 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó este martes que el diputado nacional electo, Javier Noguera, integrará el bloque Independencia en la Cámara de Diputados de la Nación. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, acompañado por los diputados Gladys Medina, Elia Mansilla y el propio ex intendente de Tafí Viejo.

“Queríamos comunicar oficialmente que el diputado electo Javier Noguera, luego de conversaciones y consensos, ha decidido sumarse al bloque Independencia, el espacio desde el cual representamos los intereses de Tucumán en el Congreso Nacional”, expresó Jaldo.

El mandatario destacó que esta incorporación fortalece la representación tucumana en el Parlamento. “El bloque Independencia seguirá funcionando con tres diputados nacionales, defendiendo los intereses de la provincia de Tucumán y del interior profundo”, señaló.

Durante su exposición, Jaldo agradeció el acompañamiento de los medios y explicó la importancia del trabajo conjunto entre los legisladores y el Poder Ejecutivo. “Hoy estamos junto a nuestros representantes nacionales, trabajando en conjunto para cuidar Tucumán y garantizar una gestión articulada con el Gobierno Nacional”.

El gobernador también resaltó el respaldo expresado por la senadora nacional Beatriz Ávila, quien -según indicó- manifestó su apoyo al trabajo conjunto con el Ejecutivo provincial desde el Senado.

Con esta confirmación, el bloque Independencia quedará conformado por Gladys Medina, Elia Mansilla y Javier Noguera, consolidándose como el espacio que canaliza la representación de Tucumán en la Cámara Baja.

Por su parte, Noguera expresó su compromiso con el bloque y con la provincia. “Estoy dejando constituido de manera voluntaria el bloque Independencia en su nuevo formato y quiero expresar mi voluntad de integrarlo, así como mi compromiso de defender los intereses de Tucumán”.

El legislador dijo que su incorporación apunta a garantizar la representación y el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña. “Las cuestiones que tengan que ver con las ideas que predico y el espacio que represento serán tuteladas, y trabajaremos para que a Tucumán le vaya cada vez mejor”, concluyó.

Temas TucumánBeatriz AvilaHonorable Senado de la Nación ArgentinaTafí ViejoHonorable Cámara de Diputados de la NaciónOsvaldo JaldoJavier NogueraMariano Javier Noguera
