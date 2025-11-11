Jaldo confirmó que Javier Noguera se suma al bloque Independencia en Diputados

El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó este martes que el diputado nacional electo, Javier Noguera, integrará el bloque Independencia en la Cámara de Diputados de la Nación. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, acompañado por los diputados Gladys Medina, Elia Mansilla y el propio ex intendente de Tafí Viejo.