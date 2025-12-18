Secciones
La película de Daniel Hendler en Netflix: basada en el caso real de una artista internada contra su voluntad

El filme relata el drama de una internación psiquiátrica forzada y el diagnóstico médico controversial que involucró al neurólogo Facundo Manes.

Frame de la película 27 Noches
La plataforma de streaming Netflix estrenó recientemente la película argentina 27 noches, dirigida por Daniel Hendler y con un elenco estelar que incluye a Marilú Marini y Carla Peterson. Esta nueva producción de la compañía de entretenimiento está basada en el caso real de Natalia Kohen, una artista plástica y escritora mendocina. El filme relata el drama de una internación psiquiátrica forzada y el diagnóstico médico controversial que involucró al neurólogo Facundo Manes.

El escándalo detrás de la película se centra en la historia de Natalia Kohen, quien fue diagnosticada erróneamente por el diputado de la Unión Cívica Radical y neurólogo Facundo Manes. El caso generó repercusiones en el ámbito neurológico y judicial de Argentina, pues la internación de la artista fue contra su voluntad. El título de la película hace referencia al periodo que la artista estuvo recluida: Natalia Kohen estuvo exactamente 27 noches internada.

De qué se trata 27 noches, la película sobre la historia de Natalia Kohen

La trama de 27 noches se desarrolla a partir de una decisión familiar de internar a Natalia Kohen en 2005, cuando la artista tenía 83 años. Sus propias hijas decidieron declararla insana, alegando que la artista realizaba conductas "inadecuadas para su edad". Esta determinación se llevó a cabo con la colaboración del médico neurólogo Facundo Manes, quien le diagnosticó la enfermedad de Pick, una forma de demencia.

La internación de la artista fue traumática: Natalia Kohen fue sorprendida en su departamento de Recoleta por un grupo de seis enfermeros. Con una orden firmada y el aval de su hija menor, la condujeron al Instituto de Neurociencias de Buenos Aires (INEBA), una institución que era dirigida por el propio Manes en ese momento. En la película, la actriz Marilú Marini interpreta a Natalia Kohen, inspirándose en "esa fuerza que la habitaba".

La vida y legado de Natalia Kohen

Natalia Kohen (cuyo apellido de soltera era Cohan) nació en 1919 en la provincia de Mendoza. Al finalizar sus estudios secundarios, ella se mudó a la ciudad de Buenos Aires para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La artista fue una figura multifacética y una mecenas mendocina.

Kohen ejerció como profesora de Letras, pero también publicó libros de relatos, cuentos y poemas, como, por ejemplo, El hombre de la corbata roja. Además, dirigió la Fundación Argentina de Ciencia y Cultura, una institución que refleja su dedicación al ámbito cultural. Ella se casó con Mauricio Kohen, quien pasó de ser visitador médico a dueño de un importante laboratorio.

La artista se sintió completamente respaldada por el sistema judicial una vez que se conoció la verdad sobre su caso. Sobre el neurólogo, Natalia Kohen dijo en 2006: "Se quiso quedar con mi herencia. Me internó y me quiso hacer pasar por loca". Varios médicos forenses fueron sorteados para analizar su estado mental, y con el tiempo, una nueva Junta Médica señaló que no encontraron en la paciente "un cuadro compatible con demencia médica". Finalmente, Natalia Kohen falleció el 8 de octubre de 2022 a los ciento tres años, dejando un legado artístico y legal.

