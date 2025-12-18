La película de Daniel Hendler en Netflix: basada en el caso real de una artista internada contra su voluntad

La artista se sintió completamente respaldada por el sistema judicial una vez que se conoció la verdad sobre su caso. Sobre el neurólogo, Natalia Kohen dijo en 2006: "Se quiso quedar con mi herencia. Me internó y me quiso hacer pasar por loca". Varios médicos forenses fueron sorteados para analizar su estado mental, y con el tiempo, una nueva Junta Médica señaló que no encontraron en la paciente "un cuadro compatible con demencia médica". Finalmente, Natalia Kohen falleció el 8 de octubre de 2022 a los ciento tres años, dejando un legado artístico y legal.