La muerte de Héctor Alterio: las seis películas imprescindibles de su legado en el cine

Nacido en Buenos Aires, Alterio trascendió fronteras, convirtiéndose en uno de los pilares de la actuación en ambos lados del Atlántico, especialmente tras su exilio en España durante la dictadura argentina. Su vasta filmografía incluye más de 150 títulos, que lo consagraron como uno de los actores más prestigiosos de su generación, merecedor del Goya de Honor en 2003 y el Cóndor de Plata a la Trayectoria en 2008.