La muerte de Héctor Alterio: las seis películas imprescindibles de su legado en el cine

Repasamos la monumental carrera de Héctor Alterio tras su fallecimiento a los 96 años. Conoce las seis películas esenciales que lo convirtieron en un ícono del cine argentino y español.

Héctor Alterio murió a los 96 años
Hace 2 Hs

El mundo de la cultura y el espectáculo se tiñe de luto tras confirmarse la muerte del inmenso actor Héctor Alterio a los 96 años. El artista, figura clave en la historia del cine tanto argentino como español, dejó un legado inabarcable de interpretaciones que exploraron la condición humana en todas sus facetas, desde el drama político hasta el thriller judicial.

Nacido en Buenos Aires, Alterio trascendió fronteras, convirtiéndose en uno de los pilares de la actuación en ambos lados del Atlántico, especialmente tras su exilio en España durante la dictadura argentina. Su vasta filmografía incluye más de 150 títulos, que lo consagraron como uno de los actores más prestigiosos de su generación, merecedor del Goya de Honor en 2003 y el Cóndor de Plata a la Trayectoria en 2008.

Seis películas imprescindibles que definieron la carrera de Héctor Alterio

Para honrar su memoria, repasamos seis de sus títulos más emblemáticos, que no solo marcaron su carrera, sino que también son hitos del cine iberoamericano:

La Historia Oficial (1985): ganadora del primer Óscar a la Mejor Película Extranjera para Argentina. Alterio encarnó a Roberto, un empresario y esposo con vínculos con la dictadura, cuya vida se desmorona cuando su esposa (Norma Aleandro) comienza a cuestionar el origen de su hija adoptiva. Su interpretación silenciosa y tensa es un retrato magistral del negacionismo y el peso de la verdad.

El Hijo de la Novia (2001): en esta aclamada comedia dramática de Juan José Campanella, Alterio interpretó al anciano Nino, un padre que decide volver a casarse por iglesia con su esposa enferma de Alzheimer (Norma Aleandro). Su personaje, lleno de ternura y vitalidad, se convirtió en un símbolo de amor incondicional y un faro para su hijo, interpretado por Ricardo Darín.

La Tregua (1974): basada en la novela de Mario Benedetti y dirigida por Sergio Renán, fue la primera película argentina en ser nominada al Óscar. Alterio fue Martín Santomé, un oficinista viudo a punto de jubilarse que encuentra un inesperado romance en sus últimos días de trabajo, ofreciendo una de sus actuaciones más conmovedoras sobre la soledad y la esperanza tardía.

Caballos Salvajes (1995): dirigida por Marcelo Piñeyro, Alterio brilló como Don Reinaldo, un anciano anarquista y conde que, tras ser estafado, emprende una huida épica con un joven desconocido. La road movie se convirtió en un éxito generacional, y Alterio, con su frase icónica "La puta que lo parió", demostró su increíble capacidad para la acción y la aventura.

Cenizas del Paraíso (1997): en este intenso thriller judicial, también dirigido por Marcelo Piñeyro, Alterio interpreta a un juez que debe investigar la misteriosa muerte de un colega. Su personaje se ve envuelto en una compleja trama de secretos familiares y corrupción, mostrando la maestría del actor para los papeles de autoridad moralmente ambigua.

Tango Feroz: La leyenda de Tanguito (1993): en este éxito de taquilla que capturó el espíritu del rock nacional argentino, Alterio tuvo una participación fundamental como el Coronel, el represivo padre del joven y rebelde músico Tanguito, representando el choque generacional y la rigidez moral de la época.

Desde las tablas de teatro independiente hasta las grandes pantallas internacionales, Alterio dedicó su vida a contar historias, dejando una huella imborrable en la cultura. Su voz, su porte y la profundidad de sus miradas permanecerán como un tesoro del arte dramático.

