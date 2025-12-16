‘It: Bienvenidos a Derry’, final explicado: todas las conexiones con las películas y el universo de Stephen King

La primera parada en Derry ha terminado… y no ha sido el final, sino apenas el principio. ‘It: Bienvenidos a Derry’, la precuela televisiva del clásico de Stephen King, cierra su primera temporada en HBO Max con un episodio cargado de revelaciones, guiños y conexiones directas tanto con las dos películas dirigidas por Andy Muschietti como con el macroverso del escritor.
El episodio 1x08, titulado “Fuego de invierno”, funciona como un gran nudo mitológico que reordena la historia de Pennywise, establece el camino de las próximas temporadas y confirma que Derry sigue siendo uno de los epicentros más oscuros del universo King.
Este artículo contiene SPOILERS del final de ‘It: Bienvenidos a Derry’
Un final que es, en realidad, un origen
Dirigido nuevamente por Andy Muschietti, el episodio final continúa de forma inmediata los acontecimientos del capítulo 7 —uno de los mejor valorados de la temporada— y convierte ambos en una especie de largometraje épico. El terror puro cede algo de terreno al espectáculo y la mitología, pero lo que se gana es densidad narrativa.
La clave del cierre está en una idea clara: no avanzar, sino retroceder. La serie propone explicar el origen de “Eso” recorriendo la historia de Derry en sentido inverso, algo que ya queda insinuado en el propio logo previo a los créditos, donde se anticipan tres ciclos: capítulo uno, dos y tres.
Todo arranca tras el incendio del Black Spot, uno de los interludios más importantes del libro de Stephen King, que aquí se convierte en el evento fundacional del despertar de Pennywise.
La Sociedad de Maturín y la mitología del bien y el mal
El incendio libera una de las dagas que mantenían prisionera a la entidad, despertando a Pennywise. Descubrimos entonces que los guardianes nativos llevan décadas conteniéndolo bajo el nombre de la Sociedad de Maturín, una referencia directa a la Tortuga Cósmica, el ente benevolente opuesto a “Eso” dentro de la mitología de It y La Torre Oscura.
Esta dualidad refuerza la dimensión casi fantástica de la serie: Derry no es solo un pueblo maldito, sino un campo de batalla cósmico. La niebla helada que se extiende tras la liberación del payaso refuerza esta idea y conecta de forma indirecta con otros relatos de King como La niebla.
El miedo como arma: de Derry a Watchmen
La serie introduce además un paralelismo inquietante: el uso del miedo como mecanismo de control. El proyecto militar que busca provocar pánico en Derry recuerda tanto al Proyecto Arrowhead como al plan de Ozymandias en Watchmen, donde un enemigo común se utiliza para imponer el orden.
En este contexto, Pennywise desata el caos en el colegio, manipulando al director y usando su cadáver como marioneta en una de las escenas más perturbadoras de la temporada. El payaso hipnotiza a los alumnos con los fuegos fatuos y los conduce como el flautista de Hamelín, en una secuencia tan macabra como hipnótica.
La confrontación final y el rol de los niños
Mientras Pennywise reúne a sus víctimas, los protagonistas intentan rescatar a Will y cumplir la misión clave: insertar la pieza que lleva Lilly en un árbol ancestral, sellando la fuga de la entidad. La secuencia se transforma en un clímax oscuro, casi de cuento gótico, con ecos visuales que recuerdan tanto a Tim Burton como al cine Amblin más sombrío.
El enfrentamiento revela algo fundamental: Pennywise no solo caza niños, caza linajes.
El origen de Pennywise y el camino hacia ‘El resplandor’
Uno de los momentos más reveladores del episodio muestra cómo Pennywise posee al feriante Bob Gray, interpretado también por Bill Skarsgård. Vemos su despertar en 1908, su confusión inicial y cómo es engañado por Halloran, quien utiliza habilidades similares al resplandor.
Aquí la serie da un paso clave hacia el universo compartido: Halloran menciona que su próximo destino podría ser un viejo hotel, una referencia directa al Overlook. El guiño no es casual y abre la puerta a una conexión directa con El resplandor y Doctor Sueño, e incluso a un posible spin-off futuro.
La omnitemporalidad de “Eso” y el orden inverso de la serie
El episodio confirma que Pennywise no está atado al tiempo humano. Su capacidad para moverse hacia adelante y atrás lo conecta con la psicosfera de otros personajes de King (La zona muerta) y con su naturaleza lovecraftiana, como entidad del macroverso.
Esto explica la estructura de las próximas temporadas:
Temporada 2: ciclo de 1934
Temporada 3: ciclo de 1908
Pennywise irá tras los antepasados del Club de los Perdedores, intentando borrar su linaje antes de que puedan derrotarlo definitivamente.
¿Lilly es la madre de Beverly Marsh? El cameo que lo cambia todo
El final deja una teoría potente: Lilly podría ser la madre de Beverly Marsh. No se confirma explícitamente, pero las pistas están ahí. La escena postcréditos muestra a Ingrid envejecida en el psiquiátrico, convirtiéndose en la anciana que aparece en It: Capítulo 2.
El regreso a 1988, con Beverly y su padre enfrentando el suicidio de su madre, cierra el círculo. La frase recurrente —“nada de lo que muere en Derry muere de verdad”— refuerza la idea de que el pasado nunca se va del todo.
El posible guiño meta al apellido de Sophia Lillis (la actriz que interpretó a Beverly) suma otra capa de lectura para los fans.
Un final agridulce… y una amenaza latente
Aunque el cierre ofrece una sensación de resolución, la verdad es inquietante: Pennywise no ha sido derrotado, solo ha vuelto a dormir. Como diría Lovecraft en La llamada de Cthulhu:
“No está muerto lo que yace eternamente”.
Quedan interludios clave por explorar —la matanza de la banda Bradley y la explosión de la fundición Kitchener— y muchas genealogías por revelar. El mal sigue allí, esperando su próximo despertar.
¿Cancelada o renovada ‘It: Bienvenidos a Derry’?
Todo apunta a que la serie está pensada desde el inicio como una historia de tres temporadas, con un arco narrativo cerrado pero narrado hacia atrás. El final no solo conecta con las películas, sino que reconfigura toda la historia de Derry bajo una nueva luz.