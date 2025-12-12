El dólar oficial cerró la semana con una leve alza y se ofreció a $1.465 en el Banco Nación

“El resultado es una nueva demostración de la confianza de los inversores en la capacidad de la administración de continuar generando una mayor estabilidad económica”, indicó en X el Palacio de Hacienda. En las redes sociales, el área económica resaltó que, con la operación de ayer, se registró una reducción promedio de 20 puntos básicos en la tasa efectiva mensual de los instrumentos capitalizables en relación con la licitación anterior y un recorte mayor a los 100 puntos básicos en la tasa efectiva anual del bono CER a mayo de 2026.