El dólar oficial cerró la semana con una leve alza y se ofreció a $1.465 en el Banco Nación

A pesar de la suba anotada en la rueda de este viernes, la divisa estadounidense en lo que va de diciembre todavía exhibe un retroceso de $10.

Hace 2 Hs

El mercado cambiario argentino finalizó la semana sin grandes variaciones. Este viernes, el dólar oficial registró un incremento de $5 y cerró la rueda a $1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA). A lo largo de la semana acumuló una suba de cinco unidades, aunque en lo que va de diciembre todavía exhibe un retroceso de $10. 

En el segmento mayorista, la divisa también avanzó $5, hasta ubicarse en $1.441. De esta forma, completó una semana con un alza total de $6. Sin embargo, en diciembre el tipo de cambio oficial aún muestra una baja de $10,50.

En paralelo, el Banco Central mantuvo vigente su régimen de bandas cambiarias, que para la fecha estableció un límite superior de libre flotación en $1.517,01. Con esta referencia, el dólar mayorista quedó a $76,01, por debajo del techo permitido.

En el mercado informal, el dólar "blue" retrocedió cinco pesos (0,3%) y se ofreció a $1.445 para la venta. No obstante, en el balance semanal la cotización paralela acumula un avance de diez unidades, equivalente al 0,7%.

Endeudamiento en pesos: renovaron los vencimientos

Luego de conseguir U$$ 1.000 millones, a una tasa de un dígito, con un bono nominado en moneda extranjera, el Tesoro colocó ayer deuda por $ 21,27 billones y renovó así el 102% de los vencimientos en moneda local que operan en los próximos días.

Según el calendario publicado por el Ministerio de Economía, la de esta semana será la única licitación de deuda en pesos de diciembre. Por lo tanto, el objetivo era renovar la mayor parte de los vencimientos de la semana, que rondaban los $ 20 billones. Además, el Gobierno lanzó un canje para las tenencias del sector públi

La cartera que comanda Luis Caputo resaltó que la renovación de vencimientos de este jueves se dio a pesar del contexto de alta demanda de dinero por la estacionalidad de fin de año.

“El resultado es una nueva demostración de la confianza de los inversores en la capacidad de la administración de continuar generando una mayor estabilidad económica”, indicó en X el Palacio de Hacienda. En las redes sociales, el área económica resaltó que, con la operación de ayer, se registró una reducción promedio de 20 puntos básicos en la tasa efectiva mensual de los instrumentos capitalizables en relación con la licitación anterior y un recorte mayor a los 100 puntos básicos en la tasa efectiva anual del bono CER a mayo de 2026.

