Créditos hipotecarios UVA: cuánto hay que ganar para acceder en diciembre de 2025

Los ingresos requeridos para diciembre de 2025

En ese marco, los ingresos requeridos para diciembre de 2025 muestran fuertes diferencias entre bancos. Credicoop fija un piso superior a los $3.000.000 mensuales. Banco del Sol establece un mínimo de $1.000.000, mientras que ICBC eleva ese umbral a $1.100.000. BBVA exige ingresos equivalentes a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles —unos $1.288.800—, aunque para acceder a su tasa preferencial del 8% el ingreso requerido asciende a $5.000.000. En el caso de Santander, el mínimo es de $1.540.000 para vivienda permanente y de $1.700.000 para no permanente. Supervielle, en tanto, se posiciona entre los más exigentes, con ingresos superiores a los $5.000.000.