Tres tendencias en moda sencillas que debés probar en 2026

El rosa claro se consolida como el tono absoluto de la primavera 2026, reafirmando su presencia en las pasarelas gracias a su versatilidad y carácter favorecedor. Esta temporada, la tendencia se manifiesta en un espectro que viaja desde la estética Y2K hasta los aires setenteros, adaptándose a todo tipo de prendas. Firmas como Simone Rocha y Private Policy apuestan por el total look en este color, utilizando desde trajes de falda hasta acabados satinados, mientras que los detalles de lazos y flecos aportan dinamismo a una paleta que oscila entre el pastel y el chicle.