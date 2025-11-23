Adiós a las prendas ajustadas: los tres modelos que marcarán la moda del verano 2026

El verano 2026 ya está asomando y, con él, un cambio rotundo en las tendencias. Las musculosas ajustadas -clásico infaltable de otras temporadas- quedan oficialmente fuera de juego. La moda da un giro hacia prendas amplias, livianas y con mucha actitud, pensadas para combatir el calor sin perder estilo.
A continuación, los tres modelos que serán furor en playas, calles y reuniones.
1. Remeras oversized: el hit indiscutido del verano
Las remeras oversized pisan fuerte y se perfilan como la prenda estrella. Sueltas, cómodas y muchas veces con estampas llamativas, se convierten en el aliado ideal para los días más calurosos.
Su versatilidad las vuelve imbatibles: combinan con shorts, jeans, bermudas y hasta trajes de baño. Son la solución perfecta para quienes buscan estilo sin sentir la ropa pegada al cuerpo.
2. Camisas livianas y abiertas: frescura y estilo
Las camisas de lino o algodón liviano se imponen tanto en looks urbanos como playeros. Se llevan abiertas -sobre una remera básica o directamente sobre la piel- para lograr un estilo relajado y canchero.
Los tonos claros, los pasteles y los estampados tropicales dominan la paleta del verano 2026, reforzando esa estética descontracturada que gana terreno en las vidrieras.
3. Musculosas holgadas y de corte recto: la evolución del clásico
Las musculosas no desaparecen, pero se reinventan. Atrás quedan los modelos ajustados: ahora mandan las versiones holgadas, de corte recto y confeccionadas en telas livianas que permiten transpirar y moverse sin restricciones.
Son ideales tanto para la playa como para una salida nocturna y mantienen ese espíritu simple y fresco que las caracterizó siempre.
El verano pide comodidad y frescura
La consigna para 2026 es clara: comodidad ante todo. Prendas amplias, cortes relajados y materiales livianos son la clave para atravesar las altas temperaturas sin renunciar al estilo.
La tendencia invita a despedirse de la ropa apretada y a animarse a nuevas siluetas que priorizan el bienestar sin perder onda.