Adiós a las prendas ajustadas: los tres modelos que marcarán la moda del verano 2026

La próxima temporada llega con siluetas amplias, frescas y cómodas que desplazan a las musculosas entalladas. El nuevo mandato fashion: libertad de movimiento y estilo sin esfuerzo.

Adiós a las prendas ajustadas: los tres modelos que marcarán la moda del verano 2026 IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 1 Hs

El verano 2026 ya está asomando y, con él, un cambio rotundo en las tendencias. Las musculosas ajustadas -clásico infaltable de otras temporadas- quedan oficialmente fuera de juego. La moda da un giro hacia prendas amplias, livianas y con mucha actitud, pensadas para combatir el calor sin perder estilo.

A continuación, los tres modelos que serán furor en playas, calles y reuniones.

1. Remeras oversized: el hit indiscutido del verano

Las remeras oversized pisan fuerte y se perfilan como la prenda estrella. Sueltas, cómodas y muchas veces con estampas llamativas, se convierten en el aliado ideal para los días más calurosos.

Su versatilidad las vuelve imbatibles: combinan con shorts, jeans, bermudas y hasta trajes de baño. Son la solución perfecta para quienes buscan estilo sin sentir la ropa pegada al cuerpo.

2. Camisas livianas y abiertas: frescura y estilo

Las camisas de lino o algodón liviano se imponen tanto en looks urbanos como playeros. Se llevan abiertas -sobre una remera básica o directamente sobre la piel- para lograr un estilo relajado y canchero.

Los tonos claros, los pasteles y los estampados tropicales dominan la paleta del verano 2026, reforzando esa estética descontracturada que gana terreno en las vidrieras.

3. Musculosas holgadas y de corte recto: la evolución del clásico

Las musculosas no desaparecen, pero se reinventan. Atrás quedan los modelos ajustados: ahora mandan las versiones holgadas, de corte recto y confeccionadas en telas livianas que permiten transpirar y moverse sin restricciones.

Son ideales tanto para la playa como para una salida nocturna y mantienen ese espíritu simple y fresco que las caracterizó siempre.

El verano pide comodidad y frescura

La consigna para 2026 es clara: comodidad ante todo. Prendas amplias, cortes relajados y materiales livianos son la clave para atravesar las altas temperaturas sin renunciar al estilo.

La tendencia invita a despedirse de la ropa apretada y a animarse a nuevas siluetas que priorizan el bienestar sin perder onda.

