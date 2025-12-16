Secciones
EconomíaNoticias económicas

Se detuvo la producción de Oreo, Milka y Beldent en Argentina: ¿cuándo volverá a trabajar Mondelez?

Las importaciones representan una competencia para los productos que se elaboran en el país y fue una de las causas por las que Mondelez frenó su producción.

Mondelez lleva más de un siglo de producción de principales marcas del mercado. Mondelez lleva más de un siglo de producción de principales marcas del mercado. Foto: Cronista
Hace 1 Hs

Las plantas de Mondelez en Argentina se sumaron a las productoras que se vieron obligadas a reordenar sus sistemas. La firma que fabrica marcas reconocidas como Oreo, Milka, Beldent, Pepitos, Terrabusi, Halls, Sugus y otros productos alimenticios, confirmó tener un exceso de stock retenido debido a la caída del consumo. La medida afectó a miles de empleados y se espera que se mantenga hasta enero.

Barritas de cheescake de Oreo: cómo preparar este sabroso postre

Barritas de cheescake de Oreo: cómo preparar este sabroso postre

El parate en la producción de Mondelez no implicará una desaparición de sus productos de las góndolas. Por el contrario, la flexibilización de las importaciones y la competitividad de los productos del exterior llevaron a que las fábricas tuvieran un acumulado de stock superior a cualquier promedio histórico, incluso en diciembre, un mes que suele traccionar las ventas. Por ello, se decidió reorganizar al personal otorgando licencias pagas.

¿Qué pasó con Mondelez?

El cese temporal en la planta industrial de General Pacheco empezó el viernes 5 de diciembre. En la planta de Villa Mercedes –la segunda de Mondelez en Argentina–, se tomaron medidas similares pero no paró la producción. En cambio, se aplicaron turnos más cortos, se hizo un ajuste en los procesos y se organizó una planificación “a demanda”.

Desde la empresa informaron que “se trata de una situación propia de la planificación y adecuación operativa, que se ha realizado en otras oportunidades a fin de mantener la sustentabilidad de la actividad a largo plazo”, indicó Infobae. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación sostiene que es un episodio que no se da desde 2001.

La disposición contempló el pago de licencias, pero no se sabe con certeza cuándo se retomará la producción. Mientras algunos medios bonaerenses informan que no hay acuerdo sobre el regreso a tareas habituales, otros sostienen que la detención de la producción será por 15 o incluso 21 días. La Nación, sin embargo, confirmó que la actividad ordinaria se reanudará el 4 de enero.

Mondelez International es una empresa multinacional originaria de Estados Unidos que produce confitería, alimentos y bebidas. Se estima que alrededor de todo el mundo, emplea a unas 100.000 personas. Su nombre surgió de la fusión de los vocablos franceses “monde”, que significa “mundo” y “delez”, que busca aproximarse a “delicioso”. Además de las mencionadas, Mondelez aglutina marcas como Cadbury, Toblerone, Halls y Tang.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
3

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
4

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas
5

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

Buscando reglas en la selva de las app de transporte
6

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Más Noticias
Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

El duro testimonio del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual

El duro testimonio del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

Comentarios