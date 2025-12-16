Se detuvo la producción de Oreo, Milka y Beldent en Argentina: ¿cuándo volverá a trabajar Mondelez?

Las plantas de Mondelez en Argentina se sumaron a las productoras que se vieron obligadas a reordenar sus sistemas. La firma que fabrica marcas reconocidas como Oreo, Milka, Beldent, Pepitos, Terrabusi, Halls, Sugus y otros productos alimenticios, confirmó tener un exceso de stock retenido debido a la caída del consumo. La medida afectó a miles de empleados y se espera que se mantenga hasta enero.
El parate en la producción de Mondelez no implicará una desaparición de sus productos de las góndolas. Por el contrario, la flexibilización de las importaciones y la competitividad de los productos del exterior llevaron a que las fábricas tuvieran un acumulado de stock superior a cualquier promedio histórico, incluso en diciembre, un mes que suele traccionar las ventas. Por ello, se decidió reorganizar al personal otorgando licencias pagas.
¿Qué pasó con Mondelez?
El cese temporal en la planta industrial de General Pacheco empezó el viernes 5 de diciembre. En la planta de Villa Mercedes –la segunda de Mondelez en Argentina–, se tomaron medidas similares pero no paró la producción. En cambio, se aplicaron turnos más cortos, se hizo un ajuste en los procesos y se organizó una planificación “a demanda”.
Desde la empresa informaron que “se trata de una situación propia de la planificación y adecuación operativa, que se ha realizado en otras oportunidades a fin de mantener la sustentabilidad de la actividad a largo plazo”, indicó Infobae. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación sostiene que es un episodio que no se da desde 2001.
La disposición contempló el pago de licencias, pero no se sabe con certeza cuándo se retomará la producción. Mientras algunos medios bonaerenses informan que no hay acuerdo sobre el regreso a tareas habituales, otros sostienen que la detención de la producción será por 15 o incluso 21 días. La Nación, sin embargo, confirmó que la actividad ordinaria se reanudará el 4 de enero.
Mondelez International es una empresa multinacional originaria de Estados Unidos que produce confitería, alimentos y bebidas. Se estima que alrededor de todo el mundo, emplea a unas 100.000 personas. Su nombre surgió de la fusión de los vocablos franceses “monde”, que significa “mundo” y “delez”, que busca aproximarse a “delicioso”. Además de las mencionadas, Mondelez aglutina marcas como Cadbury, Toblerone, Halls y Tang.