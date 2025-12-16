Se detuvo la producción de Oreo, Milka y Beldent en Argentina: ¿cuándo volverá a trabajar Mondelez?

El parate en la producción de Mondelez no implicará una desaparición de sus productos de las góndolas. Por el contrario, la flexibilización de las importaciones y la competitividad de los productos del exterior llevaron a que las fábricas tuvieran un acumulado de stock superior a cualquier promedio histórico, incluso en diciembre, un mes que suele traccionar las ventas. Por ello, se decidió reorganizar al personal otorgando licencias pagas.