"The Economist" analizó el giro del BCRA: elogios y advertencias sobre las tasas

El prestigioso semanario británico *The Economist* analizó el reciente giro en la política económica del gobierno de Javier Milei, al centrar su atención en las modificaciones del Banco Central sobre el régimen de bandas cambiarias y la acumulación de reservas. Aunque la publicación ofreció una mirada general positiva y minimizó el impacto inflacionario “será un aumento modesto”, dejó una advertencia contundente. “El viaje monetario del señor Milei aún no terminó”, dijeron.