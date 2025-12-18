Turrón alemán: cómo hacer el postre sin horno más rico para Navidad

Después de la posguerra, los recursos escasearon en Alemania. En un contexto de carencias, las preparaciones culinarias se valieron de la creatividad para preparar buenos platos con pocos ingredientes y así surgió el popular turrón alemán. Aunque se trata de un postre que nació hace décadas en Europa, esta superposición de capas de galletas alcanzó una popularidad tal que lo hizo dar la vuelta al mundo.