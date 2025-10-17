Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Entre el desayuno y el almuerzo, existe un horario donde el deseo de comer puede generar inquietud en cualquier persona. Los nutricionistas recomiendan que es en este momento donde debemos incorporar alimentos ricos en nutrientes como ser frutas, yogures o, en el mejor de los casos, un snack hecho con avena.
En este contexto, el turrón de avena, realizado con ingredientes accesibles y en poco tiempo, se volvió una de las opciones preferidas por quienes buscan una alimentación rica en proteínas para ganar masa muscular. A continuación, uno por uno, todos los ingredientes que se necesitan.
- Tres paquetes de galletitas de agua
- 200 gramos de manteca
- 10 cucharadas de leche
- 100 gramos de chocolate en barra
- 40 gramos de cacao dulce
- 200 gramos de azúcar
- 250 gramos de avena de cocción rápida
- Tres o cuatro cucharadas de dulce de leche tradicional
Cómo preparar el turrón de avena
1. En una cacerola a fuego bajo, derrite la manteca junto con la leche y el chocolate en barra. Revuelve hasta obtener una mezcla homogénea.
2. Agrega el dulce de leche y mezcla bien. Luego, incorpora el cacao, el azúcar y la avena. Cocina la mezcla durante unos tres o cuatro minutos, revolviendo constantemente para evitar que se pegue en el fondo.
3. En una fuente o plato, coloca capas de galletitas y capas de la preparación de avena, alternando hasta terminar con todos los ingredientes.
4. Finaliza el turrón de avena con una última capa de la preparación y lleva a la heladera durante al menos una hora para que se solidifique.
5. Si querés, decora con coco rallado, nueces o almendras picadas para un toque especial.
¡Listo! Ahora podés disfrutar de un delicioso Turrón de Avena que seguramente se convertirá en el favorito de tu familia y amigos. Ideal para acompañar el café o como un postre en reuniones.