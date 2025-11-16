Secciones
SociedadActualidad

Cómo hacer un turrón navideño sin tacc: una receta saludable para cuidarse en las fiestas

Para prepararlo se necesitan pocos ingredientes y es además es rápido de hacer.

Cómo hacer un turrón navideño sin tacc: una receta saludable para cuidarse en las fiestas
Hace 2 Hs

Una receta se volvió muy popular en TikTok gracias a Maty Cocina (@matycocinaok) porque presenta una versión rápida del clásico turrón navideño. Utiliza tostadas de arroz como base y una mezcla de dulce de leche, pasta de maní y frutos secos para crear una tableta firme y abundante. Lo mejor es que este dulce no contiene gluten.

Pancitos rellenos de jamón y queso sin horno: receta fácil, rápida y con pocos ingredientes

Pancitos rellenos de jamón y queso sin horno: receta fácil, rápida y con pocos ingredientes

Este postre es ideal para las celebraciones de fin de año, pero también para cualquier antojo que surja durante diciembre. Los ingredientes sencillos y el método rápido permiten elaborar el turrón sin mayores complicaciones. El resultado final satisface el paladar con una textura y sabor que recuerda al turrón tradicional, pero con un toque moderno.

Cómo hacer turrones sin tacc

3 cucharadas de dulce de leche

-3 cucharadas de pasta de maní

-1 cucharada de nueces picadas

-1 cucharada de almendras picadas

-1 cucharada de maní

-3 tostadas de arroz (aptas sin TACC)

-Chocolate para fundir (con leche, semiamargo o blanco)

-Frutos secos extra o toppings a gusto para decorar

El paso a paso de cómo preparar turrones sin tacc

Una receta, viral gracias a Maty Cocina (@matycocinaok) en TikTok, propone una versión express del clásico turrón navideño. El procedimiento solo requiere unos cinco minutos y resulta muy sencillo; el creador asegura que no se necesita ser experto para lograr un resultado espectacular. La base consiste en tostadas de arroz sin TACC, sobre las cuales se extiende una mezcla de dulce de leche, pasta de maní y frutos secos (nueces, almendras y maní). Esta combinación crea una tableta firme, rendidora y completamente libre de gluten, ideal para las Fiestas o cualquier antojo dulce.

Para la preparación, se comienza por mezclar el dulce de leche y la pasta de maní en un bowl, y luego se añaden los frutos secos picados. Después, se funde el chocolate y se acomodan las tostadas de arroz juntas sobre una bandeja. Se bañan las tostadas con el chocolate fundido, reforzando las uniones para crear una sola tableta. A continuación, se esparce la mezcla de dulce de leche y frutos secos por encima. Se decora con toppings adicionales a gusto, como coco o frutas abrillantadas. Finalmente, se lleva el turrón a la heladera por unos minutos hasta que solidifique

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cómo se ven ahora los actores de Casí Ángeles?: ¡cómo crecieron!

¿Cómo se ven ahora los actores de Casí Ángeles?: ¡cómo crecieron!

Un plato sin harinas para ganar masa muscular: niditos de calabaza rellenos ricos en proteínas

Un plato sin harinas para ganar masa muscular: niditos de calabaza rellenos ricos en proteínas

Canastitas de cebolla, acelga y morrón: un almuerzo saludable y delicioso

Canastitas de cebolla, acelga y morrón: un almuerzo saludable y delicioso

El bodegón favorito de Dua Lipa en Buenos Aires: dónde comió antes de irse de la Argentina

El bodegón favorito de Dua Lipa en Buenos Aires: dónde comió antes de irse de la Argentina

Lo más popular
Tiempo de obsesiones
1

Tiempo de obsesiones

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski
2

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Historia regional de la infamia
3

Historia regional de la infamia

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina
4

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?
5

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

El titular de UTA nacional, de visita en Tucumán: “El transporte está perdiendo”
6

El titular de UTA nacional, de visita en Tucumán: “El transporte está perdiendo”

Más Noticias
Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Comentarios