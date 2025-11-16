Cómo hacer un turrón navideño sin tacc: una receta saludable para cuidarse en las fiestas

Para la preparación, se comienza por mezclar el dulce de leche y la pasta de maní en un bowl, y luego se añaden los frutos secos picados. Después, se funde el chocolate y se acomodan las tostadas de arroz juntas sobre una bandeja. Se bañan las tostadas con el chocolate fundido, reforzando las uniones para crear una sola tableta. A continuación, se esparce la mezcla de dulce de leche y frutos secos por encima. Se decora con toppings adicionales a gusto, como coco o frutas abrillantadas. Finalmente, se lleva el turrón a la heladera por unos minutos hasta que solidifique