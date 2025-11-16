Cómo hacer un turrón navideño sin tacc: una receta saludable para cuidarse en las fiestas

Una receta se volvió muy popular en TikTok gracias a Maty Cocina (@matycocinaok) porque presenta una versión rápida del clásico turrón navideño. Utiliza tostadas de arroz como base y una mezcla de dulce de leche, pasta de maní y frutos secos para crear una tableta firme y abundante. Lo mejor es que este dulce no contiene gluten.
Este postre es ideal para las celebraciones de fin de año, pero también para cualquier antojo que surja durante diciembre. Los ingredientes sencillos y el método rápido permiten elaborar el turrón sin mayores complicaciones. El resultado final satisface el paladar con una textura y sabor que recuerda al turrón tradicional, pero con un toque moderno.
Cómo hacer turrones sin tacc
3 cucharadas de dulce de leche
-3 cucharadas de pasta de maní
-1 cucharada de nueces picadas
-1 cucharada de almendras picadas
-1 cucharada de maní
-3 tostadas de arroz (aptas sin TACC)
-Chocolate para fundir (con leche, semiamargo o blanco)
-Frutos secos extra o toppings a gusto para decorar
El paso a paso de cómo preparar turrones sin tacc
Una receta, viral gracias a Maty Cocina (@matycocinaok) en TikTok, propone una versión express del clásico turrón navideño. El procedimiento solo requiere unos cinco minutos y resulta muy sencillo; el creador asegura que no se necesita ser experto para lograr un resultado espectacular. La base consiste en tostadas de arroz sin TACC, sobre las cuales se extiende una mezcla de dulce de leche, pasta de maní y frutos secos (nueces, almendras y maní). Esta combinación crea una tableta firme, rendidora y completamente libre de gluten, ideal para las Fiestas o cualquier antojo dulce.
Para la preparación, se comienza por mezclar el dulce de leche y la pasta de maní en un bowl, y luego se añaden los frutos secos picados. Después, se funde el chocolate y se acomodan las tostadas de arroz juntas sobre una bandeja. Se bañan las tostadas con el chocolate fundido, reforzando las uniones para crear una sola tableta. A continuación, se esparce la mezcla de dulce de leche y frutos secos por encima. Se decora con toppings adicionales a gusto, como coco o frutas abrillantadas. Finalmente, se lleva el turrón a la heladera por unos minutos hasta que solidifique