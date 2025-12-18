Por qué Homero Pettinato dejó Olga: la verdadera razón detrás de su salida

A pocos días del estallido mediático provocado por su conflicto con Sofía “La Reini” Gonet, Homero Pettinato comunicó de forma inesperada su salida definitiva de Sería Increíble, el programa de streaming de Olga. El conductor aprovechó la transmisión en vivo para oficializar su renuncia, marcando un cierre abrupto en su participación dentro del ciclo justo en medio de la controversia que lo tuvo como protagonista durante la última semana.
Durante su despedida, el humorista aseguró retirarse en excelentes términos y con los mejores recuerdos de sus compañeros. Fiel a su estilo, bromeó sobre su tendencia a abandonar proyectos antes de que enfrenten dificultades, aunque aclaró que en esta oportunidad deja un "barco" que recién inicia su viaje y posee un futuro prometedor. Con un mensaje de tranquilidad, vaticinó un éxito rotundo para el resto del equipo y agradeció el apoyo constante del público.
¿Por qué tomó la decisión de dejar Olga?
Consciente de la tristeza de sus colegas, expresó su deseo de prosperidad mutua y anticipó futuros reencuentros laborales. "Espero que a mí también me vaya bien en mi camino y que nos volvamos a cruzar en otros momentos. Igual, vamos a estar juntos en el verano”, afirmó conmovido, subrayando la importancia personal que este ciclo tuvo para él al definirlo como una experiencia transformadora. “Este programa fue hermoso, fue bisagra y muy importante en mi vida. Me despido. Todos querían que siga, pero es una decisión cien por ciento mía”, sentenció para despejar dudas sobre presiones externas.
Respecto a las razones de su alejamiento, el hijo de Roberto Pettinato aclaró que su salida responde a una búsqueda de nuevos horizontes y no a las polémicas recientes. “Hay otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco. No tiene nada que ver con mi escándalo”, explicó con el fin de desvincular su renuncia del conflicto mediático con Gonet. De esta manera, confirmó su permanencia en la productora bajo otros formatos, priorizando un cambio en su rutina diaria y su bienestar personal.
La reacción de Nati Jota ante la salida de Homero Pettinato
Nati Jota no pudo contener las lágrimas y, visiblemente conmovida, destacó el paso del conductor por el canal de streaming."Amigo, yo quiero decirte que te quiero mucho, que te voy a extrañar al aire y afuera del aire. Hay algo del día a día que hace que uno, por más que se siga viendo, se pierde", expresó.
"Nos vas a hacer mucha falta a nosotros y le das como un color al programa. Siempre admiré mucho tu risa espectacular y tu manera de hacer lucir a lo de los otros", continuó. "Gracias por este tiempo, por haber venido. Cuando viniste al programa en 2023, ya cambió. Cuando empezaste hubo un click en el programa. Encontramos una identidad, un tono, y nos empezamos a hacer equipo de verdad", recordó.