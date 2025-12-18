Por qué Homero Pettinato dejó Olga: la verdadera razón detrás de su salida

¿Por qué tomó la decisión de dejar Olga?

Consciente de la tristeza de sus colegas, expresó su deseo de prosperidad mutua y anticipó futuros reencuentros laborales. "Espero que a mí también me vaya bien en mi camino y que nos volvamos a cruzar en otros momentos. Igual, vamos a estar juntos en el verano”, afirmó conmovido, subrayando la importancia personal que este ciclo tuvo para él al definirlo como una experiencia transformadora. “Este programa fue hermoso, fue bisagra y muy importante en mi vida. Me despido. Todos querían que siga, pero es una decisión cien por ciento mía”, sentenció para despejar dudas sobre presiones externas.