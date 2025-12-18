Milei: “Fue muy importante la ayuda de EE.UU. mientras los socios de la casta querían que todo reventara”

“Antes de que llegáramos nosotros, Argentina siempre tuvo déficit fiscal. Toto (Caputo) dijo que en los últimos 100 años vivimos trabajando sobre los síntomas, pero no sobre las causas. Hicimos control de precios, aparecía la escasez, aparecían los controles de cambio. Como no solucionabas el déficit se seguían generando los problemas. Entonces el sistema empezaba a funcionar peor y consecuentemente perdías libertad. La gente está en situación de vulnerabilidad y le decían que la solución era más Estado, más impuestos y más robo”, insistió.