Milei: “Fue muy importante la ayuda de EE.UU. mientras los socios de la casta querían que todo reventara”

El presidente Javier Milei encabezó el acto de fin de año del canal de streaming "Carajo", liderado por el youtuber Daniel Parisini, conocido popularmente como el "Gordo Dan". El evento generó una importante concentración de militantes de las autodenominadas "Fuerzas del Cielo" en las inmediaciones del estudio, donde se montó un escenario sobre la calle para una transmisión que se extendió por más de tres horas.
En el lugar se hicieron presentes figuras clave del entorno libertario, como el escritor Agustín Laje, habitualmente elogiado por el jefe de Estado, y el cineasta Diego Recalde, reconocido defensor de la “batalla cultural” que promueve el oficialismo.
Durante la extensa entrevista, Milei repasó diversos temas de la coyuntura: desde la evolución de la inflación y las expectativas económicas para el próximo año, hasta las reformas legislativas y el vínculo con la oposición. Asimismo, destacó el rol del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como un aliado estratégico para su gestión.
“Fue muy importante su ayuda, el rol de Trump y Bessent, mientras los socios de la casta querían que todo reventara aún cuando eso perjudique a la mayoría de los argentinos. El respaldo que nos dieron hizo que la gente piense que ellos estaban mintiendo”, resaltó.
Defensa y seguridad: la llegada de los F-16
En otro tramo de la charla, el mandatario se refirió a la adquisición de los aviones F-16 a Dinamarca, una operación concretada recientemente con un rol activo del ministro de Defensa, Luis Petri. Seis de estas aeronaves realizaron un histórico vuelo inaugural sobre la Ciudad de Buenos Aires el pasado 6 de diciembre.
Milei enfatizó que esa compra responde a imperativos de "defensa nacional". "No tiene que ver con conflictos bélicos, sino con combatir al terrorismo y al narcotráfico; son temas delicados que hay que proteger", afirmó.
De esta forma, respondió a las críticas de sectores opositores y expertos, como el diplomático Héctor Rogelio Torres, quien había cuestionado la operación en redes sociales al señalar. “Dinamarca reemplaza F-16 por F-35. Nosotros los compramos y sentimos emoción patriótica. Triste”, había dicho.
“Es falso que no nos importan los pobres”
Milei defendió la gestión económica. “Es falso que no nos importan los pobres. Los países más libres son los más ricos y que menos pobres tienen. Es una gran mentira de lo que nos acusaron”, afirmó.
“Antes de que llegáramos nosotros, Argentina siempre tuvo déficit fiscal. Toto (Caputo) dijo que en los últimos 100 años vivimos trabajando sobre los síntomas, pero no sobre las causas. Hicimos control de precios, aparecía la escasez, aparecían los controles de cambio. Como no solucionabas el déficit se seguían generando los problemas. Entonces el sistema empezaba a funcionar peor y consecuentemente perdías libertad. La gente está en situación de vulnerabilidad y le decían que la solución era más Estado, más impuestos y más robo”, insistió.