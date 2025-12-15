Secciones
Cómo evalúa la sociedad a Javier Milei tras dos años de gobierno

Un relevamiento de Zuban Córdoba y Asociados revela que, aunque una mayoría afirma estar peor que antes, el Presidente conserva niveles de aprobación.

Hace 3 Hs

A dos años del inicio de la gestión de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo, un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba y Asociados expuso un escenario político atravesado por tensiones y aparentes contradicciones; una parte importante de la sociedad afirma estar peor que antes, pero al mismo tiempo mantiene niveles de aprobación hacia el Presidente.

“El dato no puede leerse de manera lineal”, explicó a LA GACETA Paola Zuban, directora de la consultora, al analizar los resultados del estudio realizado sobre personas mayores de 16 años en todo el país. Según señaló, las encuestas son “una fotografía de un momento determinado” que debe interpretarse dentro de un contexto político y social más amplio.

Uno de los hallazgos centrales del informe es que, aunque una mayoría relativa de la población evalúa negativamente su situación personal y económica, esa percepción no se traduce automáticamente en un rechazo a la figura presidencial. Para Zuban, esto se explica en gran medida por la debilidad y fragmentación del arco opositor.

“Existe una sensación de orfandad de representación política en amplios sectores que no están conformes con el Gobierno, pero tampoco encuentran una alternativa clara enfrente”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el 54% que expresa una mirada crítica sobre la gestión de Milei “no es un bloque homogéneo”, ni desde lo ideológico ni desde lo partidario.

ARCHIVO

Jóvenes, el núcleo duro del apoyo

El relevamiento también pone el foco en las diferencias generacionales y de género. Según Zuban Córdoba y Asociados, el respaldo más consistente al Presidente se concentra entre jóvenes de entre 16 y 30 años, especialmente varones.

“Hay un núcleo duro de apoyo masculino que se mantiene desde el inicio de la gestión”, explicó Zuban, al tiempo que remarcó que esta tendencia no es exclusiva de la Argentina, sino parte de un fenómeno global donde los varones jóvenes muestran mayor inclinación hacia opciones de derecha.

Entre los factores que influyen en esta brecha de género, el consultor mencionó el impacto de las redes sociales y los algoritmos, que tienden a segmentar consumos culturales y discursos, así como cambios estructurales en el mercado laboral y educativo, donde las mujeres han ganado protagonismo en las últimas décadas.

Un cierre de año con luces y sombras

De cara al cierre de 2025, el informe describe un escenario en el que Javier Milei conserva respaldo social suficiente para sostener su gestión, aun en un contexto de malestar económico, fundamentalmente por la ausencia de una oposición cohesionada y competitiva.

“El Gobierno no enamora a todos, pero sigue siendo percibido como la única opción clara en el tablero político”, sintetizó Zuban.

